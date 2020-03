Let’s Player und Streamer wie Erik „Gronkh“ Range unterhalten ihre Communites auf Plattformen wie YouTube und Twitch regelmäßig, indem sie verschiedene Videospiele zocken und diese live kommentieren. Damit die Übertragung ohne Lags und Ruckler bei den Zuschauern ankommt, muss ein solcher Gaming-PC eine ordentliche Portion an Leistung besitzen und die verbaute Hardware dementsprechend aus aktuellen High-End-Komponenten bestehen. Alleine ein Top-Prozessor kann da schon einmal in die Tausende gehen.

Das ist MonataBlack neuer PC

Vor wenigen Tagen hat der Streamer MontanaBlack in einem Stream auf Twitch seinen neuen Gaming-PC vorgestellt. Um die wichtigsten Faken direkt zusammenzufassen: Der PC kostet satte 15.000 Euro und verfügt außerdem über eine integrierte PS4 Pro.

Der PC wurde von Mifcom zusammengestellt. Dabei handelt es sich um einen deutschen Onlineshop für Gaming-PC, Laptops und Workstations. Bereits in der Vergangenheit hat MontanaBlack seinen PC im Rahmen einer Kooperation von Mifcom zusammengestellt bekommen.

Wenig überraschend ist, dass sich der größte Streamer in Deutschland (weltweit aktuell auf Platz 10) mit über 41.000 Abonnenten und 19.771 Subs auf Twitch, für eine wahre Höllenmaschine entschieden hat, die mit 15.000 Euro so teuer wie ein Kleinwagen ausfällt. Doch welche Komponenten stecken nun in dem MontanaBlack-PC?

Das sind die Komponenten im PC

Das Herz des Gaming-PCs besteht aus einem Prozessor von AMD mit 32 CPU-Kernen und 64 Thread (4,5 Ghz). Damit Ladezeiten in Spielen möglichst gering ausfallen und der Rechner auch für die Zukunft gut gewappnet ist, wurde der 128 GB große Corsair Dominator High-End-Arbeitsspeicher verbaut. Für genügend Speicherplatz sorgen insgesamt jeweils drei 2 Terabyte Corsair MP600 SSDs, die dank des neuen PCIe 4.0-Standards bis zu 10x schneller als herkömmliche SSDs arbeiten. Damit Spiele in bester Qualität gezockt und gestreamt werden können, hat Mifcom außerdem zwei Nvidia RTX 2080 Ti-Grafikkarten verbaut.

Um das gesamte System mit genügend Strom zu versorgen darf ein Netzteil (Corsair AX1600i ) mit einer Systemleistung von bis zu 1,6KW nicht fehlen. All diese Komponenten werden von insgesamt zehn Corsair iCUE QL120 RGB-Lüftern gekühlt. Gekühlt werden die Grafikkarte und der Prozessor von einer Custom-Wasserkühlung. 340 LEDs im Gehäuse sorgen dafür, dass sämtliche Komponenten im richtigen Licht erstrahlen.

Die verbaute Hardware im Überblick:

Prozessor: AMD CPU Ryzen Threadripper 3970X

AMD CPU Ryzen Threadripper 3970X Arbeitsspeicher: 128 GB RAM Corsair Dominator

128 GB RAM Corsair Dominator Grafikkarte: 2x NVIDIA RTX 2080 Ti

2x NVIDIA RTX 2080 Ti Festplatte: 3x 2 TB Corsair MP600

3x 2 TB Corsair MP600 Mainboard: AMD TRX40 Chipsatz

AMD TRX40 Chipsatz Netzteil: Corsair AX1600i

Corsair AX1600i Lüftung: 10x Corsair iCUE QL120 RGB Lüfter

10x Corsair iCUE QL120 RGB Lüfter Capture Card: Elgato 4K60 PRO MK2

Integrierte PS4 Pro mit eigener Wasserkühlung

Doch damit noch nicht genug. Die Schrauber von Mifcom haben in dem 15.000 Euro-Gaming-PC von MontanaBlack außerdem eine PlayStation 4 Pro integriert. Damit diese jedoch leiser arbeitet, ist eine eigene Wasserkühl-Lösung verbaut worden. Eine weiteres Upgrade an der aktuell schnellsten Sony-Konsole ist eine 4 TB SSD, die in der PS4 Pro für deutlich schnellere Ladezeiten sorgt.

Zum Aufnehmen von Videospielen hat Mifcom die Elgato 4K60 Pro MK2 verbaut. Diese Capture Card kann in 4K mit 60 Bildern oder alternativ in Full-HD mit bis zu 240 FPS aufnehmen und unterstützt zudem HDR.

Das ist Gronkhs Gaming-PC

Ende letzten Jahres haben wir über den neuen Gaming-Rechner von Gronkh berichtet, der auf Twitch regelmäßig für rund 20.000 Zuschauer streamt. Eigentlich besitzt der Let’s Player sogar zwei aktuelle Top-PCs. Bei dem kleineren System handelt es sich um einen Streaming-Rechner, der die Signale des Gaming-PCs empfängt und diese via OBS streamt. Dadurch kann der Gaming-Rechner deutlich entlastet werden und seine gesamte Leistung nutzen, um Spiele in bestmöglicher Qualität und ohne jegliche Mikroruckler darzustellen.

