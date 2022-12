© Warner Bros. Pictures – „Man of Steel“ mit Henry Cavill

© Warner Bros. Pictures – „Man of Steel“ mit Henry Cavill

Das Glück währte nicht lange und löst bei den DC-Fans und dem Superman-Darsteller Henry Cavill selbst Bestürzung und Ungläubigkeit aus: Der neue DC-Chef James Gunn kündigt neue Superman-Filme an – aber ohne Henry Cavill!

Was war passiert? Erst im Oktober wurde sehr zur Freude der vielen Fans der Man of Steel-Darsteller für seine Rückkehr als Superheld gefeiert, versprach man von Warner doch neue Filme und mehr mit ihm.

Der Publikumsliebling aus „Man of Steel“ hatte vorher einen kurzen Cameo-Auftritt in einer Post-Credit-Szene im neuen DC-Film Black Adam mit Dwayne „The Rock“ Johnson inne. Weitere Projekte sollten folgen.

Schließlich gab Henry Cavill aus diesem Grund (und weitere?) seine Rolle als Geralt von Riva in dem Netflix-Serienhit The Witcher auf. In der kommenden dritten Staffel ist er zum Glück noch dabei, ab Staffel 4 übernimmt jedoch sein Nachfolger Liam Hemsworth die Rolle.

Jetzt kommt die Kehrtwende! Der neue Chef von DC Studios – ja, richtig gehört: der gefeierte Marvel-Regisseur James Gunn lenkt seit Kurzem die Geschicke über die Comicverfilmungen bei Warner – kündigte tatsächlich vor wenigen Stunden Pläne für neue Superman-Filme an. Doch ohne Henry Cavill!

Stattdessen möchte man einen neuen und deutlich jüngeren Superman-Darsteller hierzu besetzen. Wer das sein wird, steht noch aus. Viel mehr wird auch nicht über die neuen Filme verraten.

Was sagt Henry Cavill dazu?

Der ist sichtlich geschockt, genauso wie die vielen Fans, die einen regelrechten Shitstorm im Netz auslösten. Der Schauspieler wendete sich mit einer persönlichen Nachricht an die Fans und zeigt darin offen seine Bestürzung und Enttäuschen über die unerwartete Wendung über seinen Part als Superman-Darsteller. Hier könnt ihr seine Erklärung nachlesen:

© Henry Cavill/Instagram

Neuer DC-Chef James Gunn baut das DCU um

Der neue Warner Konzern-Chef David Zaslav möchte das DC-Filmuniversum nach dem Vorbild von Marvels MCU umbauen und wünscht sich einen DC-Chef wie Kevin Feige für Marvel.

Mit der Besetzung von James Gunn Anfang Dezember ist es ihm scheinbar gelungen. Der einstige Marvel-Regisseur zeichnet nun als kreativer Kopf für das gesamte DC-Universum verantwortlich.

Zuletzt gelang es dem einstigen Marvel-Regisseur und „Guardians of the Galaxy“-Macher mit The Suicide Squad und Peacemaker einen ersten sehr erfolgreichen Serienableger fürs TV zu entwickeln. Jetzt soll er viele weitere Erfolge nach sich ziehen. Mit der jüngsten Entscheidung dürfte er aber das Gegenteil bewirken und den Zorn der Fans auf sich geladen haben.