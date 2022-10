Black Adam: Dwayne Johnson setzt sich für eine mögliche Rückkehr von Superman ein

Dwayne Johnson erobert als Black Adam am 20. Oktober 2022 im gleichnamigen DC-Film von Warner Bros. die Kinoleinwände. Der beliebte Actionstar ist bekannt und berühmt für seine Filme mit zahlreichen spektakulären Stuntszenen.

Jetzt schließt er sich als neuer mythologischer Antiheld dem DC-Filmuniversum mit Batman und Superman an. Wie er nun in einem Interview verriet, ist es auch genau das seine Absichten für den Part gewesen: Sich mit Superman anlegen!

Wenn es nach dem ehemaligen Wrestlerstar The Rock geht, würde er sofort für einen entsprechenden DC-Film Black Adam vs. Superman antreten, so wie in den Comics auch.

„Absolut, das ist doch der springende Punkt, Mann!“, meint Dwayne Johnson zur Idee, gegen Superman anzutreten. „Ich sage schon seit einiger Zeit, dass eine neue Ära im DC-Universum beginnen wird. Was ich damit meine ist die Einführung eines brandneuen Charakters. Es ist keine Fortsetzung. Es ist … du weißt schon, Black Adam! Wir haben es getan und sicherlich werden die Fans sagen ‘Das ist eine neue Ära im DC-Universum’. Wir wollen Black Adam als mächtigste und unaufhaltsame Kraft auf diesem Planeten erschaffen.“

Rückkehr von Henry Cavill als Superman geplant?

Gerüchten nach wird es schon bald ein Wiedersehen mit „Witcher“-Star Henry Cavill als Superman geben. Den jüngsten Meldung nach soll es in „Black Adam“ eine Post-Credit-Szene mit Superman geben! Inzwischen verdichten sich die Hinweise. Wir werden spätestens zum Kinostart von „Black Adam“ sehen, ob etwas an den Gerüchten dran ist.

„Man of Steel“ mit Henry Cavill als Superman © Warner Bros. Pictures

Worum geht es in Black Adam?

Der Antiheld zählt in den DC Comics zu den großen Bösewichts und kämpft seit den 1970er Jahren in den unterschiedlichen Ausgaben gegen zahlreiche Superhelden. Im Kinofilm „Shazam!“ sollte er ursprünglich seinen ersten Auftritt nach den gleichnamigen Comics haben. Stattdessen hat sich das Studio für ein eigenes Soloabenteuer entschieden.

Darum geht es: Im Zentrum steht Teth-Adam aka Black Adam, dem vor tausenden Jahren Ungerechtigkeit widerfahren ist. Als er sich gegen seinen Herrscher auflehnt, wird er von den antiken Göttern mit unvorstellbaren Kräften beschenkt. Doch dann wird er verraten und gefangen genommen. Fast 5.000 Jahre später gelingt es ihm, sich endlich aus seinem irdischen Kerker zu befreien – und ist fest entschlossen, die moderne Welt seine ganz eigene Form der Rache spüren zu lassen.

Dabei legt er sich mit der Justice Society Of America an, zu den die Superhelden Atom Smasher (Noah Centineo), Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell) und dem mächtigen Zauberer Doctor Fate (Pierce Brosnan) angehören.. „Black Adam“ wird von Regisseur Jaume Collet-Serra („Jungle Cruise“) in Szene gesetzt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen