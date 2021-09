Regisseur James Wan hat mit den Dreharbeiten zum zweiten Aquaman-Film aus dem DC Extended Universe begonnen, der unter dem neuen Titel „Aquaman And The Lost Kingdom“ nächstes Jahr in die Kinos kommt. Mit einem ersten Set-Bild lüftet der Filmemacher nun das Geheimnis um das neue Aquaman-Kostüm.

Während im ersten Film Jason Momoa als Arthur Curry aka Aquaman, Herrscher über Atlantis, mit einem grün-goldenen Fischanzug in eine bunte Unterwasserwelt abtaucht, präsentiert sich der Titelheld im Sequel-Film mit einem komplett neuen Outfit: Die Wahl fiel auf einen schwarzen Stealth-Anzug.

Neuer Tarnanzug macht Aquaman unsichtbar

Angelehnt an die Comic-Vorlagen ermöglicht der neue Tarnanzug dem Träger, sich völlig unsichtbar durch die Unterwasserwelt zu bewegen. Gleichzeitig ist er mit vielen neuen Features ausgestattet, verrät James Wan (via Instagram):

„Es ist atlantische Technologie, die auf der Tarnfähigkeit von Kopffüßern (wie bei einem Oktopus) basiert. Der Drehbuchautor David Leslie Johnson und ich wurden vom ‚Blauen Anzug‘ der 80er inspiriert.“

Jason Momoa als Aquaman im ersten Film (l.) und dem Sequel (r.) im neuen schwarzen Stealth-Anzug. © Warner Bros./DC Comics

Aquaman 2 mit neuen Gegnern: Black Manta und mehr

Die Features am neuen Stealth-Anzug von Aquaman dürften auch nötig sein, schließlich kündigte sich bereits am Ende des ersten Teil mit Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) ein gefährlicher Gegner und Aquamans Erzfeind an.

Zudem soll auch Orm (Patrick Wilson) als Oberschurke aus dem ersten Film wieder mit von der Partie sein. Für welche Rolle Neuzugang Pilou Asbaek („Game of Thrones“) eingeplant ist, wurde bislang noch nicht verraten.

Das Drehbuch schreibt erneut David Leslie Johnson-McGoldrick. Der Titel gibt schon so viel preis, dass die Handlung im verschollenen siebten Königreich von Atlantis spielen wird. Nähere Details zur Story des Sequels sind aber noch streng geheim. Vielleicht erfahren wir ja mehr auf der anstehenden DC FanDome 2021 am 16. Oktober. Wir halten euch auf dem Laufenden.

