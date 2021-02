Am 18. März geht der von zahlreichen Fans gewünschte Snyder Cut als „Zack Snyder’s Justice League“ in den USA auf dem Streamingdienst HBO Max an den Start. Ein neuer, düsterer Trailer wirft einen ersten Blick auf Jared Letos Rückkehr als Joker aus „Suicide Squad“ – im völlig neuen Look.

Die erst kürzlich enthüllten ersten Bilder bestätigten, dass der Joker nicht nur mit einer neuen Frisur im DC-Film neben Batman (Ben Affleck) mitspielt, auch sind seine Gesichts-Tattoos offenbar verschwunden (zu sehen am Ende des Trailers).

“They said the age of heroes would never come again.” Zack Snyder’s Justice League arrives on @HBOMax March 18th. #SnyderCut pic.twitter.com/ZY1rYEcu5M — Zack Snyder's Justice League (@snydercut) February 14, 2021

Wie groß Jokers Part in „Zack Snyder’s Justice League“ ausfallen wird, ist noch streng geheim. Da er in der bislang gezeigten, offiziellen Kinoversion aus dem Jahr 2017 jedoch überhaupt keine Rolle spielt, dürfte sein Part eher klein sein – dafür aber recht wichtig zur Story.

Neue Knightmare-Visionen von Batman

Wie Regisseur Zack Snyder jüngst in einem neuen Interview noch einmal bestätigte, wollte er von Anfang an Batmans Erzfeind in „Justice League“ dabei haben. Der Joker taucht demnach in einer völlig neu gedrehten Batmans Knightmare-Vision auf und nimmt direkten Kontakt mit Batman in Form eines Zwiegesprächs auf, bestätigte Snyder.

Jared Leto's Joker declares "we live in a society" and the Internet is loving it https://t.co/POf57efeZg — VANITY FAIR (@VanityFair) February 14, 2021

Das Aufeinandertreffen von Batman und Joker ist laut Snyder vor allem deshalb so wichtig, da „der Joker direkt mit Batman über Batman spricht“. Der Schurke würde den düsteren Antihelden analysieren, „wer er ist und was er ist“.

Das sei etwas, das nach Meinung des Regisseurs die DC-Fans verdient hätten, schließlich gab es in diesem Universum bislang kein einziges Aufeinandertreffen von Batman und Joker. Damit rückt der Filmemacher seine bisherigen Pläne zum DCEU ein wenig zurecht.

Justice League: Snyder Cut zeigt Ben Affleck im neuen Batman-Look

Superman im Black Suit

Der Trailer offenbart aber auch neue Szenen mit dem Oberschurken Deathstroke sowie Superman (Henry Cavill) im Black Suit. Auch Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) und Flash (Ezra Miller) dürfen im Snyder Cut nicht fehlen.

Das Ergebnis dürfen die US-Fans am 18. März als 4-Stunden-Film auf Warners hauseigenen US-Streamingdienst HBO Max erleben. Wann der Snyder Cut auch in Deutschland gezeigt wird, steht noch immer nicht fest.

Justice League soll durch den Snyder Cut laut Henry Cavill noch viel besser werden