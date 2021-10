Bereits seit geraumer Zeit ist bekannt, dass Hollywood-Star Michael B. Jordan („Black Panther“) gemeinsam mit DC Entertainment und Warner Bros. an einem neuen Superman-Projekt arbeitet. Aus einem aktuellen Bericht von Deadline geht nun hervor, dass inzwischen zwei Drehbuchautoren für die Miniserie verpflichtet werden konnten.

Val-Zod: Der Superman von Erde-2 erhält seine eigene DC-Serie

Demnach werden Darnell Metayer und sein Kollege Josh Peters das Drehbuch zur Superman-Produktion „Val-Zod“ beisteuern. Zuletzt schrieb das Duo das Skript für „Transformers: Rise of the Beasts“, den neuesten Ableger des zuletzt an den Kinokassen strauchelnden Franchise. Laut Deadline hätten beide eine „unerwartete Sicht auf die Ursprungsgeschichte“ dieser alternativen Superman-Version.

Unklar ist derweil, entgegen diverser Gerüchte in den vergangenen Monaten, wer diesen Mann aus Stahl spielen wird. Jordan, der unter anderem für seine Rolle als Killmonger im Marvel Cinematic Universe bekannt ist, wird die Miniserie, gemeinsam mit Elizabeth Raposo („Kill Them All“), als Executive Producer begleiten. Seine Produktionsfirma Outlier Society produziert „Val-Zod“ zudem in Kooperation mit DC Entertainment und Warner Bros. Television.

Bei dem Charakter Val-Zod handelt es sich um eine alternative Superman-Version. Beheimatet ist dieser Mann aus Stahl jedoch nicht in DC Comics‘ Hauptuniversum (Erde-1/Earth-Prime), sondern der Parallelwelt Erde-2. Wie Kal-El wurde auch er kurz vor der Vernichtung Kryptons zur Erde geschickt, wo er letztendlich zum neuen Superman wurde.

Val-Zod, der Superman von Erde-2 © DC Comics

Aktuell hat die DC Comics-Miniserie „Val-Zod“, die in den USA bei HBO Max laufen wird, noch keinen Starttermin. Ob, und, falls ja, wo die Produktion hierzulande zu sehen sein wird, ist derzeit noch unbekannt.