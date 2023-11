7 vs. Wild: Wird es eine 4. Staffel geben?

Erst vor wenigen Tagen startete die 3. Staffel von 7 vs. Wild und obwohl diese niemals stattfinden sollte, zeigt sich schon jetzt, dass der Hype um das Survival-Format nicht abreißt. Wie gut stehen also die Chancen auf eine 4. Staffel?

Noch vor der Ausstrahlung von 7 vs. Wild Panama, schockte Fritz Meinecke Millionen Fans mit der Nachricht, dass es keine weiteren Staffeln dieses Formats geben wird. Zu hoch seien die Risiken auf finanzieller und moralischer Ebene, wie Mitbegründer Johannes im ersten Behind the Scenes-Video zur aktuellen Season erklärt.

Mit Unterstützung von freevee konnte diese Hauptverantwortung abgegeben werden, unter der Voraussetzung, dass die Initiatoren weiterhin inhaltlich mitentscheiden dürften. Somit stand einer Fortsetzung der Erfolgsserie schließlich nichts mehr im Weg.

Kommt 7 vs. Wild Staffel 4?

Gut vorstellbar also, dass auch zukünftig weitere Staffeln des Erfolgsformats produziert werden. Ohne offizielle Ankündigung, hat Initiator Fritz Meinecke schon mal seine Gedanken spielen lassen und offenbart, welche Bedingungen er sich für eine potentielle Season 4 vorstellen würde:

„Ich hab mir schon mal Gedanken gemacht, was man für´n Ausrüstungssystem in einer potentiellen, […] eventuellen vierten Staffel machen könnte. Ihr wisst ja, ich brauch‘ immer Veränderung, muss immer anders sein“, erklärt Fritz in einem React zu Dave vs. Wild.

Weiterhin betont Meinecke, dass es zunächst abzuwarten gilt, wie die aktuelle Staffel ankommt und welche Erfahrungen man daraus mitnehmen könnte, um diese in eine Fortsetzung einfließen zu lassen.

Das Grobkonzept steht bereits

„Ich hab da schon so meine Ideen und meine Gedanken generell, auch wie eine Staffel 4 aussehen könnte. Sowohl Ausrüstungs-technisch, als auch Kandidaten-technisch, als auch Location-technisch. […] Eine potenzielle Staffel 4 steht quasi schon vom Grobkonzept in meinem Kopf.“

Momentan kann folglich noch keine Aussage darüber getroffen werden, ob und wie es weiter gehen wird. Fest steht jedoch, dass alle folgenden „7 vs. Wild“-Projekte jedes Mal etwas anders sein werden.

Dies zeigen nicht nur die Unterschiede der vergangenen Staffeln, sondern wird ebenso von Fritz verdeutlicht, der sichtlich für sein Projekt brennt und noch mehr als genug Pläne im Kopf zu haben scheint.