7 vs. Wild: Es wird keine dritte Staffel geben

Die zweite Staffel des erfolgreichen Formats 7 vs. Wild startet in wenigen Tagen. Während sich die Fans sowohl über die Hauptserie als auch über ein Behind the Scenes freuen, hat Fritz Meinecke schlechte Nachrichten. Es ist bereits jetzt klar, dass es keine dritte Staffel geben wird.

Fritz Meinecke: Making-of lässt Nostalgie aufkommen

Fans fiebern seit Monaten der zweiten Staffel 7 vs. Wild entgegen. Nun ist es endlich soweit. Die Behind-the-Scenes-Serie hat bereits begonnen. Die erste Folge der Hauptserie lässt ebenfalls nur noch wenige Tage auf sich warten. Fritz Meinecke reagiert in seinen Streams selbst auf die Episoden. Er freut sich mindestens genauso wie die Fans.

In der ersten Folge der Miniserie von Dave kommt bei Fritz Nostalgie auf. Die Anfänge der ersten Staffel werden noch einmal erzählt. Wie kam es überhaupt zu diesem riesigen Erfolg und wie soll es weitergehen?

Damals war schnell klar, dass es eine zweite Staffel geben wird. Genau so klar ist zur Trauer der Fans aber, dass keine dritte Staffel produziert wird.

7 vs. Wild: Staffel 3 wird es nicht geben

Während Fritz in den Erinnerungen an die Anfänge von 7 vs. Wild schwelgt, macht er seinen Fans gegenüber ein trauriges Geständnis. Nach der zweiten Staffel findet das Format sein Ende.

Diese Gaming-Tech verwenden Streamer zum Zocken:

„Eine Sache: Hört jetzt genau zu! Genießt diese zweite Staffel, denn eine Dritte wird es nicht geben. Ich weiß, dass ihr jetzt lacht und, dass ihr glaubt ich verarsch euch. Ihr werdet es sehen, genießt sie.“

Laut Fritz Meinecke hat die Serie ihren Peak erreicht und sollte nicht fortgeführt werden. Wie sagt man so schön: Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und genau das wird Fritz mit 7 vs. Wild vorhaben.