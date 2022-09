7 vs. Wild Staffel 2: Making-of läuft auf dem Kanal von Ex-Kandidat Dave

Die zweite Staffel 7 vs. Wild ist abgedreht und wird nun von der Produktion geschnitten und für den Upload vorbereitet. Neben den normalen Folgen wird es auch eine Making-of-Serie geben. Die Verantwortlichen für diese Videoreihe haben das Orga-Team von 7 vs. Wild bei den Vorbereitungen begleitet. Wo und wann die Folgen erscheinen, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

7 vs. Wild: Making-of auf Daves Kanal

Es ist schon lange bekannt, dass es ein Making-of geben wird. Dafür wurde das Orga-Team bei den Vorbereitungen für die zweite Staffel 7 vs. Wild begleitet. Die Auswahl der Location, das Shooten der Gegenstände, die Einführung für die Kandidaten: auf diese Inhalte werden wir uns freuen können.

Der ursprüngliche Plan war, dass die Hauptfolgen auf dem Kanal von Fritz Meinecke und das Making-of auf dem Fritz Meinecke – Live-Kanal veröffentlicht werden. Daran hat sich nun etwas geändert. Die Behind-the-Scenes-Videos werden auf dem Kanal von Dave veröffentlicht, da er die Serie hauptsächlich produziert hat.

Wer ist Dave? David Henrichs wirkte bereits bei der ersten Staffel 7 vs. Wild mit – dort allerdings als Kandidat. Er ist, wie Niklas on Fire, am ersten Tag ausgestiegen. Die Kälte und Nässe in Schweden hatten ihm schwer zugesetzt. Ansonsten betreibt er einen eigenen YouTube-Kanal mit mehr als 450.000 Abonnenten, auf dem er Wohnungsprojekte und Tests umsetzt.

Making-of läuft parallel zu normalen Folgen

Fritz und Dave haben sich jeweils auf Instagram zu den Behind-the-Scenes-Videos geäußert. Die Folgen werden auf Daves Kanal veröffentlicht, da er die Produktion für die Serie übernommen hat. David rechnet bei der Miniserie mit etwa zehn Episoden. Diese werden parallel zu den anderen Folgen veröffentlicht. Dabei wird natürlich auf etwaige Spoiler geachtet.

Mit zehn Folgen dürfte das Making-of etwas kürzer werden als die Hauptserie. Hier gehen die Produzenten davon aus, dass es zwischen 15 und 20 Folgen werden könnten, je nach Länge.