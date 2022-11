7 vs. Wild: Diese Teams stecken hinter der Produktion

Um eine Produktion wie 7 vs. Wild auf die Beine stellen zu können, braucht es ein großes und vor allem gut organisiertes Team. Mit diesem Thema beschäftigt sich die neue Folge des Behind the Scenes. Wer alles zu welchem Team gehört und welche Aufgaben hat, erfahrt ihr hier.

7 vs. Wild: Organisation und Kommunikation ist das A und O

Bei einem großen Team ist Kommunikation das Wichtigste. Jeder muss wissen, wann er wo gebraucht wird, damit es keine Verzögerungen in der Vorbereitung gibt.

„Vor allem, wenn man das Team splitten muss, also ein Teil des Teams hier auf San José und ein Teil in Panama City oder vielleicht sogar noch in Deutschland ist. […] Da muss eigentlich alles klar sein, weil sonst hast du irgendwann das Problem, dass irgendjemand irgendwo ist, wo er nicht sein soll und dann fehlt er irgendwo.“

Alle, die im Vorhinein schon mitgewirkt haben, können in verschiedene Teams mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen eingeteilt werden:

Wandermut: Sie haben sich um die Location und die Reise gekümmert

Tom Schinker

Martin Druschel

Paddy

Organisatoren 7 vs. Wild: Hauptverantwortlich für die Serie

Max

Johannes

Rettungsteam: Als Medical Team immer in Bereitschaft

Islam

Thorsten

Björn

Clemens

Produktion: Verantwortlich für das Filmen, die Postproduktion und alles weitere rund um die Serie

Max (Orga, Produktionsleiter, Regie)

(Orga, Produktionsleiter, Regie) Johannes (Orga, Produktionsleiter, Regie)

(Orga, Produktionsleiter, Regie) Pat (Cutter, DoP)

(Cutter, DoP) Dave (Behind the Scenes)

(Behind the Scenes) Rico (Animationen, Bildband)

(Animationen, Bildband) Manu (Finance)

(Finance) Rita (Arzthelferin)

(Arzthelferin) Julian (Kameramann)

Einheimische: Transport nach Isla San José und immer in Bereitschaft für Notfälle

Nindo (stellvertretend für alle Bootskapitäne)

(stellvertretend für alle Bootskapitäne) Roberto (Name geändert; Hubschrauberpilot)

Die Teams haben sich erstmals alle in Panama City getroffen und sind zusammen nach Isla San José geflogen. Dort haben die letzten Vorbereitungen der einzelnen Teams stattgefunden: Medikamente sortieren, Spots und Rettungswege final checken und Drohnenshots der einzelnen Orte drehen.