7 vs. Wild Staffel 2: Die emotionalen letzten Stunden vor der Aussetzung

Die Behind-the-Scenes-Serie zu 7 vs. Wild Staffel 2 ist bereits gestartet. Die zweite Folge zeigt die Kandidaten in den letzten Stunden vor der Aussetzung. Vom Flughafen über das Hotel bis zum Shuttle Richtung Wildnis. Es ist vor allem eines: Emotional.

„Wenn man 8 Stunden darüber spricht, was alles schief gehen kann“

Bevor die Teilnehmer auf den Dschungel losgelassen werden können, müssen sie Vorträgen von verschiedenen Experten lauschen, die über Leben und Tod entscheiden können. Mediziner, Survival-Experten und Verantwortliche von Wandermut haben die Kandidaten über alle möglichen Gefahren und den Umgang damit aufgeklärt.

„Bitte hört genau zu, das ist wichtig. Dient fast alles dazu, dass ihr nicht krepiert, ja? Wer da nicht aufpasst, selber schuld.“

Laut Team wurden den Teilnehmenden keine Tipps gegeben. Die Briefings könnten einigen noch mehr Angst gemacht haben. Zu guter Letzt gab es ein Foto-Shooting und einen kleinen Medizincheck. Dieser dient zum Vergleichen, was die Zeit körperlich mit den Teilnehmenden macht.

7 vs. Wild: Emotionaler Abschied von den Liebsten

Abends vor der Abreise müssen alle ihre Handys abgeben. Die Zeit wird genutzt, um mit den Liebsten zu telefonieren. Dabei sind sehr emotionale Gespräche aufgezeichnet worden. Knossi verabschiedet sich rührend von seiner Frau: „Ciao Baby, ich lieb dich sehr. Liebe, Liebe. Wir sehen uns schon bald!“

Sascha gibt mit seinem Handy den letzten Draht zur Zivilisation ab. „Boah, jetzt bin ich echt nervös. Emotionale Scheiße. Fuck.“ Jede Veränderung treibt den Puls weiter nach oben und lässt die Realität schneller auf die Kandidaten zukommen.

Am nächsten Morgen werden alle früh geweckt, können noch einmal ausgiebig frühstücken und dann geht es schon los Richtung Wildnis. Knossi und Sascha schließen am Frühstückstisch noch eine Wette ab. Wer von den beiden als erstes geht, schuldet dem jeweils anderen 10.000 Euro. Ein weiterer Ansporn für beide, so lange durchzuziehen, wie es geht.