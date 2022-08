7 vs. Wild Staffel 2: Otto lässt Fans seinen Gegenstand aussuchen

Die Zeit, in der 7 vs. Wild Staffel zwei gedreht wird, rückt immer näher. Die Kandidat*innen trainieren, bereiten sich mental auf die Zeit im Dschungel vor und wählen ihre Gegenstände aus. Otto Karasch vom Kanal Bulletproof hat sich für die Auswahl seiner Ausrüstung etwas Besonderes überlegt: Er lässt seine Community entscheiden.

7 vs. Wild mit nur einem Gegenstand

Dadurch, dass Otto sich selbst in seiner Tierlist auf Platz eins gesetzt hat, darf er nur einen Gegenstand mit in die Tropen nehmen. Während sich andere fragen, wie das überhaupt gehen soll, überlegt Otto, ob er wirklich einen nützlichen Gegenstand, oder etwas zum Spaß mitnehmen soll.

Er schlägt seinen Fans eine Auswahl aus sechs Gegenständen vor: drei wirklich nützliche und drei weniger sinnvolle „Ausrüstungsteile“. Otto wird den Gegenstand mitnehmen, der am häufigsten in den Kommentaren auftaucht. Es liegt also nun in der Hand seiner Community, welchen Gegenstand er auf die tropische Insel mitnehmen wird.

Aus den folgenden Dingen können seine Zuschauer*innen auswählen:

Gießkanne (Plastik oder Metall)

(Plastik oder Metall) Bratpfanne

Brühwürfel

Feuerstahl

Messer

Macheten (eventuell selbstgebaut)

Auch die weniger sinnvollen Gegenstände können einen Nutzen mit sich bringen. Mit einer Gießkanne kann Wasser aufgefangen werden. Wenn diese aus Metall besteht, könnte diese durch einen Wasserfilter erweitert werden. Die Bratpfanne kann ebenfalls Wasser auffangen und dieses zudem abkochen.

Der Brühwürfel ist ein Insider aus einem anderen Video. Da dieser nicht auf der Liste von Fritz steht, könnte es sein, dass der Gegenstand vorher mit dem Team abgeklärt werden muss.

Die Kommentare sind sich einig

Gegen Ende seines Videos sagt Otto, dass er bereits einen Favoriten habe.

„Das Ding macht Sinn mitzunehmen und damit könnte ich eine Menge zeigen, eine Menge machen. Ich könnte mir dadurch auch die anderen Sachen, die ich brauche, ein bisschen einfacher schaffen.“

In den Kommentaren ist ein sehr einheitliches Bild zu erkennen: „Otto du hast es doch eigentlich schon gesagt. Nimm doch den Gegenstand mit, den du als Favoriten im Kopf hast“, schreibt zum Beispiel Florian Schaub. Viele weitere Nutzer*innen bitten Otto ebenfalls seinen Favoriten mitzunehmen.

