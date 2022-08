7 vs. Wild Staffel 2: Starletnova trainiert auf eigene Faust in Schweden – Talk mit Fritz Meinecke

Der Beginn von 7 vs. Wild Staffel 2 rückt immer näher. Im Zeitraum August/September werden die Aufnahmen für die neue Staffel entstehen. Während Knossi mit einem erfahrenen Coach trainiert, nimmt Starletnova das Ganze selbst in die Hand.

Bei ihrer Familie in Schweden absolviert sie ihr eigenes Survivaltraining. Was sie dabei macht, wie es ihr geht und wie sie mittlerweile zur zweiten Staffel steht, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

7 vs. Wild Staffel 2: Starletnova allein in Schweden

Fritz Meinecke ruft in einem seiner Streams spontan Starletnova an, um zu fragen, wie es ihr mit den Vorbereitungen auf 7 vs. Wild geht. Sie befindet sich zu dem Zeitpunkt in Schweden, um für die bevorstehende Reise in die Tropen zu trainieren. Nova wurde wegen ihrer 15-jährigen Erfahrung als Pfadfinderin meist in die obere Hälfte des Teilnehmerfeldes eingeordnet. Genau diese Erfahrung will sie in ihrer Heimat testen.

Vieles geht immer noch wie von selbst: Draußen übernachten, ein Feuer machen, mit Werkzeug umgehen. Größere Probleme hat sie mit dem Knoten. Als ihre größten Gegner im Dschungel sieht Nova die Einsamkeit, die körperlichen Grenzen und daraus resultierend der mentale Aspekt.

Wenn die Klamotten seit mehreren Tagen nass sind und man von Mücken zerstochen in der Hitze liegt, könnte der Gedanke ans Aufgeben nicht abwegig sein. Trotzdem will sie ehrgeizig sein und sich und den Zuschauer*innen beweisen, dass sie es schaffen kann.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Starletnova:Wie sieht ihr Training aus?

In erster Linie will Nova Gegenstände ausprobieren. Sie hat laut eigener Aussage schon ein paar Dinge, die sie auf jeden Fall braucht und einige, deren Wichtigkeit sie überschätzt hat. Ihre genauen Erkenntnisse verrät sie nicht. Außerdem will sie ihr Pfadfinderwissen auf die Probe stellen und Eingerostetes wieder auffrischen.

Einblicke in ihr Training hält sie in einem Vlog fest, der am Ende ihrer Vorbereitungen auf YouTube erscheinen wird. Sie selbst sagt, dass ihre Angst bei einer 8 von 10, ihre Lust auf das Projekt aber bei einer 12 von 10 liegt. Wir können gespannt sein, wie sie sich schlagen wird.