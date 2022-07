7 vs. Wild Staffel 2: Knossi trainiert mit Survival-Experten

Seit Knossi seine Teilnahme bei 7 vs. Wild Staffel zwei bestätigt hat, diskutieren viele darüber, wie er sich schlagen wird. Er hat keine Survival- oder Outdoor-Erfahrung, sollte sich aber irgendwie auf die Zeit im Dschungel vorbereiten. Nun hat er ein YouTube-Video hochgeladen, in dem er mit seinem Trainer über die verschiedenen Herausforderungen in den Tropen spricht.

SurvivalMattin hilft Knossi sich vorzubereiten

Um sich auf die Zeit bei „7 vs. Wild“ vorzubereiten, hat sich Knossi einen echten Experten gesucht, der ihm helfen soll. Hier handelt es sich um SurvivalMattin. Martin nahm an ersten Staffel des Projektes teil und kennt entsprechend die Bedingungen besser als jeder Andere.

Direkt zu Beginn rät er Knossi, welche Gegenstände er mitnehmen sollte und warum. Die Liste setzt sich aus folgenden Dingen zusammen:

Tarp

Moskitonetz

Feuerstahl

Messer

Paracord

Wasserfilter

Zigaretten

Besonders das Tarp hält er für essenziell, da der Dreh in der Regenzeit stattfinden wird. Es wird laut Martin „30 bis 40 Liter pro Quadratmeter pro Stunde“ regnen. Selbst wenn es tagsüber trocken ist, wird es sehr schwül sein, weshalb nass gewordene Sachen schlecht trocknen. Knossi sollte sich also gut vor dem Regen schützen.

Mit dem Wasserfilter wird es leichter sein an Trinkwasser zu kommen. Dieses muss gesammelt und dann durch den Filter gegeben werden, damit es von Verunreinigungen befreit wird. Trinkwasser wird bei den Temperaturen in den Tropen wichtiger sein als alles andere. Daher ist auch der Wasserfilter sehr wichtig.

7 vs. Wild: 24-Stunden Stream als Vorbeitung

Knossi möchte seine Zuschauer auf seinen Vorbereitungen mitnehmen. Dazu veranstaltet er mit SurvivalMattin zusammen einen 24-Stunden-Stream, in dem er einen ganzen Tag draußen in der Wildnis verbringt. Er will dort essenzielle Skills lernen und Tipps von Martin mitnehmen, die ihm auch im Dschungel später helfen können. Es soll darum gehen, die Erfahrungen aus der ersten Staffel an ihn weiterzugeben. Näheres zum Stream ist noch nicht bekannt.

