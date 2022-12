Nerd in the Dirt: Das ist Ottos Aufgabe in Trymacs Survival-Sendung

Trymacs plant momentan ein Projekt nach dem anderen. Seine neuste Idee nannte er Nerd in the Dirt. Dort werden mehrere Streamer zusammen mit einem Experten eine kilometerweite Wanderung über mehrere Tage durchziehen.

Als Experte stellt sich Otto, Teilnehmer der zweiten Staffel 7 vs. Wild, an die Seite der Neulinge. In einem Interview hat er erklärt, was seine Aufgabe in diesem Format ist.

Nerd in the Dirt: „Ich habe die Tour geplant“

Das Survival-Projekt von Trymacs heißt Nerd in the Dirt. Dabei gehen vier Content Creator zusammen mit einem Experten auf eine mehrtägige Expedition. Die erste Staffel scheint schon gedreht worden zu sein. Mit einer Ausstrahlung können wir laut Trymacs eventuell noch diesen Monat rechnen.

Für die erste Ausgabe dieser Sendung ging es in die finnische Arktis. Bei bis zu minus 30 Grad Celsius haben sich die Männer mehrere Tage durch die eisige Landschaft gekämpft. In einem Interview mit t-online hat Otto seine Funktion bei dem Format erklärt:

„Ich habe die Tour für die Jungs komplett geplant. Es geht in die Arktis, eine für die meisten völlig unbekannte Klimazone, in der man ein absolutes Expertenwissen braucht.“

Bei den Dreharbeiten sei er von seinen Schützlingen positiv überrascht gewesen. Sie seien „echt an ihre Grenzen gegangen“.

Otto hat auch eigene Projekte

Seit seiner Teilnahme bei 7 vs. Wild ist Ottos Onlinepräsenz noch einmal gestiegen. Der Ex-Soldat hat eigene große Projekte in Planung.

„Erstmal im Februar auf meinem YouTube-Kanal der ‚Arctic Warrior‘. […] Sechs Zweierteams aus jeweils einem Survival-Profi und einem Schützling treten nach einer Ausbildung in Wettkämpfen gegeneinander an. Das zweite ist eine Zusammenarbeit mit Fabio Schäfer, Kandidat aus der ersten Staffel ‚7 vs. Wild‘.“

