7 vs. Wild Staffel 2: Wird ein Unterhemd zum unfairen Vorteil?

Fritz Meinecke unterhält sich im Stream immer wieder mit Beteiligten von 7 vs. Wild Staffel 2. Zuletzt spricht er mit Knossis Trainer SurvivalMattin. Martin war Teilnehmer in der ersten Staffel des Formats und soll Knossi bei seinen Vorbereitungen helfen.

In dem Telefonat berichtet Martin von seinem Training mit Knossi und spricht an, dass er das Regelwerk rund um 7 vs. Wild Staffel 2 ausgetrickst hat. Wie hat er das gemacht?

SurvivalMattin: „Staffel 2 kaputt gespielt“

SurvivalMattin bereitet Knossi momentan auf seine Zeit im Dschungel vor. Dabei hat er wohl ein Schlupfloch in den Regeln gefunden. Er hat es Knossi bereits beigebracht, verrät aber nicht genau, worum es geht. „Ich hab absolutes Redeverbot“, betont er immer wieder.

Es war, laut eigener Aussage, nicht seine Absicht den Wallhack, wie er ihn nennt, zu finden. Da er ihn Knossi bereits gezeigt hat, kann er die Informationen nicht mehr zurücknehmen. Auf die Frage, ob der Hack fair sei, antwortet Martin:

„Nee, fair ist das nicht. Es ist frech fair, wenn du clever bist. ‚Don’t work hard, be smart‘ heißt es doch immer.“

Johannes und Max aus dem Organisationsteam von 7 vs. Wild Staffel 2 waren von dem Trick zwar nicht begeistert, können aber nichts dagegen machen. Damit ist er offiziell, wenn auch ungern, zugelassen.

Wie man 7 vs. Wild mit einem Unterhemd durchspielt

Das Schlupfloch in den Regeln hat mit einem Gegenstand zu tun. Genauer gesagt mit einem Unterhemd, das jede*r Teilnehmende als Kleidungsstück anziehen darf. Wie genau das genutzt werden soll, verrät SurvivalMattin im Video nicht.

Der Chat hat einige Ideen, von einem essbaren Unterhemd, bis hin zu einer XXL-Größe, um daraus mehr basteln zu können. Letzteres scheint sehr wahrscheinlich zu sein. Erfahren werden wir es erst, wenn alle ihre Gegenstände abgegeben haben und Martin ein Video dazu hochlädt.

