Wie findet ihr das Video? Was sagt ihr zum Bunker und dazu, dass er wieder zurückgebaut werden muss? Schreibt es uns in die Kommentare.

Alles in Allem soll der Bau des Bunkers mit allem, was dazu gehört (also auch der Ausstattung innen) um die 55.000 Euro gekostet haben. Bei solchen Summen wirkt es doppelt und dreifach verwunderlich, dass vorher nicht die entsprechenden Genehmigungen eingeholt wurden . Oder es zumindest versucht wurde. Ohne viele Sponsoren wäre das Projekt laut SurvivalMattin nicht möglich gewesen.

Fest steht: Der Bau des Bunkers hat eine kleine Ewigkeit gedauert und jede Menge Arbeit gemacht. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie SurvivalMattin, Fritz Meinecke und der Rest an die Sache herangegangen sind, was es für Probleme gab und wie sie gelöst wurden.

Bunker muss weichen: Eigentlich sollte so ein Bunker einiges überstehen. In diesem Fall ist das aber nicht so. Statt möglichst langfristig Schutz zu bieten, muss der Bunker wieder zurückgebaut werden, bevor er richtig benötigt wurde. Also ist die Zeit für SurvivalMattin gekommen, Auf Wiedersehen zu sagen .

