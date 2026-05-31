LEGO-Fan baut Bowser als wuchtige MOC-Statue komplett ohne Vorlage

In der LEGO-Community sorgt gerade ein besonders wuchtiges Fanprojekt für Aufsehen: Ein Baumeister hat Bowser aus dem Super Mario-Universum als detailreiche Statue nachgebaut und dabei komplett auf Vorlagen verzichtet. Das Ergebnis ist eine imposante MOC, die den König der Koopas in einer bedrohlichen Pose zeigt und sofort nach Bosskampf aussieht.

Veröffentlicht wurden die Bilder auf Reddit, wo die Figur schnell Aufmerksamkeit bekam. Gerade weil es sich nicht um ein nachgebautes Set, sondern um eine Eigenkreation aus frei kombinierten Steinen handelt, sticht das Modell deutlich aus der Masse heraus.

So entstand die Bowser-MOC

Was macht den Fanbau so besonders? Der Erbauer hat Bowser vollständig from scratch konstruiert, also ohne Bauanleitung, Template oder vorgegebenes Gerüst. Genau das ist bei MOCs oft der spannendste Punkt, weil Proportionen, Stabilität und Details gleichzeitig funktionieren müssen, vor allem bei einer Figur mit so markanter Silhouette.

Die Statue setzt auf eine aggressive Körpersprache mit breit aufgestelltem Stand und erhobenen Armen, wodurch Bowser wie mitten im Angriff wirkt. Mehrere Partien sind beweglich, sodass sich die Pose anpassen lässt, was das Modell weniger wie eine reine Deko und mehr wie eine echte Charakterfigur erscheinen lässt.

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Besonders auffällig ist das Maul: Es ist so gebaut, dass es sich öffnen und schließen lässt. In einer Aufnahme sind im Inneren orange Elemente zu sehen, die sehr klar als visuelle Anspielung auf Bowsers Feueratem wirken.

Details, die den Charakter treffen

Welche Design-Tricks sorgen für den Look? Der Build fängt die ikonische Wucht des Mario-Antagonisten über viele kleine Entscheidungen ein, etwa bei Augen, Krallen und Gesichtsausdruck. Durch die weißen Steine in den Augen fehlen Pupillen, was Bowser einen noch wütenderen, fast schon unheimlichen Blick gibt.

Auch die Krallen sind clever gelöst: Mit schrägen weißen Elementen wirken sie kantig und gefährlich, und selbst an die kürzeren Daumenkrallen wurde gedacht, indem kleinere Schrägsteine eingesetzt wurden. Solche Nuancen sind es, die ein Fanmodell nicht nur groß, sondern auch glaubwürdig machen.

Wie viele Teile insgesamt verbaut wurden oder wie lange der Bau gedauert hat, wurde im Beitrag allerdings nicht verraten. Angesichts der Größe und der Mechanik für die Beweglichkeit dürfte das Projekt aber eher in Richtung Langzeitbau gegangen sein.

LEGO Super Mario bleibt 2026 stark präsent

Welche offiziellen Sets gibt es bereits und was kommt noch? Dass Bowser als Fanbau so gut ankommt, passt perfekt zur aktuellen Lage: LEGO und Super Mario sind längst ein eingespieltes Team, und die Reihe ist über die Jahre stark gewachsen. Neben interaktiven Level-Sets und Figurenmodellen gab es unter anderem auch Bauprojekte rund um Mario und Yoshi sowie eine baubare Piranha-Pflanze.

Auch Mario Kart ist inzwischen mit mehreren Sets vertreten, inklusive Charakteren mit ihren Karts wie Toad, Shy Guy und König Buu Huu. 2026 geht es ebenfalls weiter: Luigi stand bereits bei einem frühen Set des Jahres im Fokus und tauchte im Mach 8 aus Mario Kart 8 Deluxe auf.

Für August 2026 gibt es zudem Hinweise auf ein größeres neues Mario-Set, bei dem derzeit ein LEGO-Arcade-Automat im Gespräch ist. Offiziell bestätigt ist das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber die Zeichen stehen klar auf Ausbau der Reihe.

Was haltet ihr von der Bowser-MOC und würdet ihr euch solche großen Charakter-Statuen auch als offizielles Set wünschen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.