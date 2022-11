7 vs. Wild Staffel 2: Fast 400.000 Menschen live dabei, so lief die Aussetzung

Endlich ist es soweit. Die Fans haben lang auf die erste Folge der zweiten Staffel 7 vs. Wild hin gefiebert und hier ist sie. Die Livepremiere war ein voller Erfolg. Mit dem Titel „Die Aussetzung“ startet das gehypte Projekt von Gründer Fritz Meinecke auf Panama.

7 vs. Wild: Knapp 400.000 Menschen bei Premiere dabei

Monatelang haben die Fans auf den Start der zweiten Staffel 7 vs. Wild gewartet. Am Samstagabend war es soweit. Um 18 Uhr startete die Premiere der ersten Folge auf YouTube. Der Zuschauer*innen im Livechat waren bereits bei der Einrichtung der Premiere 24 Stunden vorher aktiv im Chat. Eine Stunde vor Ausstrahlung waren es bereits über 20.000 Fans, die auf den Start gewartet haben.

Doch das ist Nichts gegen die knapp 400.000 Menschen, die gleichzeitig vor ihren Bildschirmen saßen, als die Folge lief. Der Chat war fast nicht zu lesen, da sich dort so viele gleichzeitig ausgetauscht haben. Bei dieser Premiere kann von einem wahren Erfolg gesprochen werden.

Aussetzung startet mit Sprung aus dem Helikopter

Die erste Folge behandelt ausschließlich die Aussetzung der Kandidat*innen und schließt unmittelbar an die zweite Folge der Behind-the-Scenes-Serie an. Wie viele schon vermutet hatten, wurden die Teilnehmenden mit Helikoptern zu ihren Spots geflogen.

Aus diesem mussten sie allerdings ins Meer springen und an Land schwimmen. Ihre Gegenstände haben sich bereits an den jeweiligen Plätzen befunden. Alle sind in den ersten Momenten der Ankunft sprachlos. Sei es wegen der erschlagenden Eindrücke oder durch die Anstrengung vom Schwimmen.

Während Knossi vom Schwimmen eine längere Pause braucht, macht sich bei Sascha schnell Panik breit: „Scheiße! Wo sind die Palmen? Da ist keine einzige Palme!“. Joris, Fritz, Otto, Sabrina und Nova sind begeistert von der Location und fangen an sich zu orientieren.

Wir können gespannt sein, wie es weitergeht. Einige Eindrücke wurden am Ende gezeigt. Die scheinbar tiefsten Tiefpunkte aller Kandidat*innen. Es bleibt spannend, wer wie lange bleiben kann und wird.