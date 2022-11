7 vs. Wild Staffel 2: Chemiewaffen statt idyllischem Dschungel? Die Geschichte der Insel

Der dritte Teil der Behind-the-Scenes-Serie zu 7 vs. Wild ist auf YouTube erschienen. In diesem Video geht es um die Auswahl der Location und der Organisation dahinter. Die Isla San José in Panama war nach verschiedenen Kriterien die letzte Möglichkeit. Doch die scheinbar perfekte Insel birgt unerwartete Gefahren.

7 vs. Wild: Die Suche nach der perfekten Insel

Es war schnell klar, dass die zweite Staffel 7 vs. Wild anders werden soll. Dschungel und Hitze statt Kälte in Schweden. Auf der Suche nach dem perfekten Spot wurde das Orgateam von Wandermut unterstützt. Wandermut organisiert Expeditionen zu den entlegensten Orten der Welt und hatte für 7 vs. Wild die passenden Connections.

Um in Frage zu kommen, musste die Insel eine Reihe Kriterien erfüllen:

Isolation der Kandidaten

der Kandidaten Nah zur Zivilisation , um Rettung zu gewährleisten

, um Rettung zu gewährleisten Schneller Krankentransport

Groß genug

N icht stark bebaut , aber Platz für das Team

, aber Platz für das Team Ressourcen

Kein Naturschutzgebiet

Von wenigen möglichen Locations blieb nach den Kriterien einzig die Isla San José übrig. Kurzerhand flog das Team zusammen mit Wandermut im April 2022 nach Panama, um sich vor Ort ein Bild von der Insel zu machen. Mögliche Spots mussten gesucht und analysiert werden. Nachdem alles untersucht war und es quasi perfekt schien, hat sich ein großes Problem aufgetan.

Chemiewaffentests: Staffel 2 drohte das Aus

Die Insel hat eine dunkle Vergangenheit. Journalisten fanden heraus, dass auf der Insel in den 40er Jahren Chemiewaffen getestet wurden. Es ist davon auszugehen, dass auf dem Grund der Insel immer noch zahlreiche Blindgänger liegen, die jederzeit hochgehen können.

„Das heißt im Umkehrschluss, nach Berichten von Journalisten, dass bis zu 3000 der getesteten Bomben nicht gezündet sind. Nach den Tests gab es einen Clean-up, der von den Amerikanern durchgeführt wurde. Aber auch hier sind sich Journalisten […] nicht sicher, wie gründlich dieser wirklich war“

Es hat sich nach intensiver Recherche herausgestellt, dass es Testzonen gab, die außerhalb der Spots der Teilnehmer liegen. Somit konnte, was Chemiewaffen angeht, die Sicherheit der Kandidaten gewährleistet werden und die zweite Staffel auf Isla San José beginnen.