7 vs. Wild Panama: Wer gewinnt Staffel 2? Alle Challenges & Punkte im Überblick

Ende Dezember 2022 neigt sich auch die zweite Staffel des YouTube-Formats 7 vs. Wild ihrem Ende zu. Die finale Folge 16 wird am 28. Dezember 2022 auf dem YouTube-Kanal von Gründer Fritz Meinecke ausgestrahlt. Das große Finale wird am 28. Dezember in Saarbrücken im Rahmen einer großen Watchparty gefeiert.

Doch während der sieben Tage lediglich zwei Teilnehmerinnen die Insel vorzeitig verlassen haben, ist derzeit noch unklar, wer von den üblichen fünf Teilnehmern überhaupt die meisten Punkte sammeln konnte. Wer wird Staffel 2 von 7 vs. Wild Panama gewinnen?

Wer ist der Gewinner von Staffel 2?

Täglich wartet auf die Teilnehmer, genau wie auch schon in Staffel 1, eine Challenge, die Punkte einbringt. Wer am Ende der sieben Tage die meisten davon verdienen konnte, gewinnt 7 vs. Wild Panama.

Nach aktuellem Punktestand würde Otto die Isla San José als Gewinner verlassen. Lediglich zwei Punkte hinter ihm befindet sich allerdings bereits Wildcard-Gewinner Joris. Fritz Meinecke als Gründer des Formats und Gewinner der ersten Staffel konnte bislang 27 Punkte sammeln.

Etwas weiter abgeschlagen mit 20 Punkten verteidigt Jens „Knossi“ Knosalla derzeitig den vierten Platz. Sechs Punkte dahinter rangiert Fitness-YouTuber Sascha Huber.

Auf den letzten beiden Plätzen befinden sich Sabrina Outdoor und Streamerin Nova (Starletnova). Da Sabrina Outdoor aufgrund eines Splitters im Finger das kleine Medikit geöffnet hat, bekommt sie einen Punktabzug und nimmt somit den letzten Platz in dem Ranking ein.

Übersicht: Challenge & Punkteverteilung

Otto: 32 (?,7,7,7,5,6) Joris: 30 (?,6,7,6,6,5) Fritz: 27 (?,6,5,5,7,4) Knossi: 20 (?,4,6,3,0,7) Sascha: 14 (?, 5,5,4,0,0) Nova: 3 (?,0,3) Sabrina: -3 (?,0,2,2,0,-7)

Platz 1: Otto

Challenge 7 : Outfit des Tages = Ausstehend

: Outfit des Tages = Ausstehend Challenge 6 : Temperatur = 6 Punkte (68,5)

: Temperatur = 6 Punkte (68,5) Challenge 5 : Präzise Gewalt bauen = 5 Punkte (95:5)

: Präzise Gewalt bauen = 5 Punkte (95:5) Challenge 4 : Mobiles Gefäß = 7 Punkte (8,35 Liter)

: Mobiles Gefäß = 7 Punkte (8,35 Liter) Challenge 3 : Naturfotograf = 7 Punkte

: Naturfotograf = 7 Punkte Challenge 2 : Pfeil & Bogen = 7 Punkte (6,40 Meter)

: Pfeil & Bogen = 7 Punkte (6,40 Meter) Challenge 1: Mitbringsel suchen: Keine Wertung

Gesamtpunktzahl: 32

Platz 2: Joris

Challenge 7 : Outfit des Tages = Ausstehend

: Outfit des Tages = Ausstehend Challenge 6 : Temperatur = 5 Punkte (38,0)

: Temperatur = 5 Punkte (38,0) Challenge 5 : Präzise Gewalt bauen = 6 Punkte (93:7)

: Präzise Gewalt bauen = 6 Punkte (93:7) Challenge 4 : Mobiles Gefäß = 6 Punkte (7,65 Liter)

: Mobiles Gefäß = 6 Punkte (7,65 Liter) Challenge 3 : Naturfotograf = 7 Punkte

: Naturfotograf = 7 Punkte Challenge 2 : Pfeil & Bogen = 6 Punkte (5,00 Meter)

: Pfeil & Bogen = 6 Punkte (5,00 Meter) Challenge 1: Mitbringsel suchen: Keine Wertung

Gesamtpunktzahl: 30

Platz 3: Fritz

Challenge 7 : Outfit des Tages = Ausstehend

: Outfit des Tages = Ausstehend Challenge 6 : Temperatur = 4 Punkte (8,8)

: Temperatur = 4 Punkte (8,8) Challenge 5 : Präzise Gewalt bauen = 7 Punkte (80:20)

: Präzise Gewalt bauen = 7 Punkte (80:20) Challenge 4 : Mobiles Gefäß = 5 Punkte (6,00 Liter)

: Mobiles Gefäß = 5 Punkte (6,00 Liter) Challenge 3 : Naturfotograf = 5 Punkte

: Naturfotograf = 5 Punkte Challenge 2 : Pfeil & Bogen = 6 Punkte (5,00 Meter)

: Pfeil & Bogen = 6 Punkte (5,00 Meter) Challenge 1: Mitbringsel suchen: Keine Wertung

Gesamtpunktzahl: 27

Platz 5: Knossi

Challenge 7 : Outfit des Tages = Ausstehend

: Outfit des Tages = Ausstehend Challenge 6 : Temperatur = 7 Punkte (256,3)

: Temperatur = 7 Punkte (256,3) Challenge 5 : Präzise Gewalt bauen = 0 Punkte

: Präzise Gewalt bauen = 0 Punkte Challenge 4 : Mobiles Gefäß = 3 Punkte (2,17 Liter)

: Mobiles Gefäß = 3 Punkte (2,17 Liter) Challenge 3 : Naturfotograf = 6 Punkte

: Naturfotograf = 6 Punkte Challenge 2 : Pfeil & Bogen = 4 Punkte (0,20 Meter)

: Pfeil & Bogen = 4 Punkte (0,20 Meter) Challenge 1: Mitbringsel suchen: Keine Wertung

Gesamtpunktzahl: 20

Platz 4: Sascha

Challenge 7 : Outfit des Tages = Ausstehend

: Outfit des Tages = Ausstehend Challenge 6 : Temperatur = 0 Punkte

: Temperatur = 0 Punkte Challenge 5 : Präzise Gewalt bauen = 0 Punkte

: Präzise Gewalt bauen = 0 Punkte Challenge 4 : Mobiles Gefäß = 4 Punkte (2,50 Liter)

: Mobiles Gefäß = 4 Punkte (2,50 Liter) Challenge 3 : Naturfotograf = 5 Punkte

: Naturfotograf = 5 Punkte Challenge 2 : Pfeil & Bogen = 5 Punkte (2,50 Meter)

: Pfeil & Bogen = 5 Punkte (2,50 Meter) Challenge 1: Mitbringsel suchen: Keine Wertung

Gesamtpunktzahl: 14

Platz 6: Nova (Tag 4 ausgeschieden)

Challenge 7 : Outfit des Tages = x

: Outfit des Tages = x Challenge 6 : Temperatur = x

: Temperatur = x Challenge 5 : Präzise Gewalt bauen = x

: Präzise Gewalt bauen = x Challenge 4 : Mobiles Gefäß = x

: Mobiles Gefäß = x Challenge 3 : Naturfotograf = 3 Punkte

: Naturfotograf = 3 Punkte Challenge 2 : Pfeil & Bogen = 0 Punkte (0,00 Meter)

: Pfeil & Bogen = 0 Punkte (0,00 Meter) Challenge 1: Mitbringsel suchen: Keine Wertung

Gesamtpunktzahl: 3

Platz 7: Sabrina (Tag 6 ausgeschieden)

Challenge 7 : Outfit des Tages = x

: Outfit des Tages = x Challenge 6 : Temperatur = x

: Temperatur = x Challenge 5 : Präzise Gewalt bauen = 0 Punkte

: Präzise Gewalt bauen = 0 Punkte Challenge 4 : Mobiles Gefäß = 2 Punkte (0,13 Liter)

: Mobiles Gefäß = 2 Punkte (0,13 Liter) Challenge 3 : Naturfotograf = 2 Punkte

: Naturfotograf = 2 Punkte Challenge 2 : Pfeil & Bogen = 0 Punkte (0,50 Meter)

: Pfeil & Bogen = 0 Punkte (0,50 Meter) Challenge 1: Mitbringsel suchen: Keine Wertung

Punktabzug: 7 (kleines Medikit geöffnet)

Gesamtpunktzahl: -3

Der endgültige Sieger der 2. Staffel von 7 vs. Wild steht allerdings noch nicht fest. Erst die finale siebte Challenge wird darüber entscheiden, wer Inselkönig wird.

In der letzten Herausforderung müssen die verbliebenden Teilnehmer möglichst viele ihrer Kleidungsstücke ablegen und somit bis zur Abholung auf gefundene Materialien zurückgreifen, um sich gegen die Elemente zu schützen. Jedes abgegebene Kleidungsstück bringt dabei einen Punkt.

Die Auswertung von Challenge 7 Outfit des Tages wird erst am Mittwoch, den 28. Dezember 2022 erfolgen.