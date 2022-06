Vor wenigen Tagen hat Outdoor-Experte Fritz Meinecke in einem Video auf YouTube die 2. Staffel zu dem Format 7 vs. Wild offiziell angekündigt. Kurz danach folgte die Bekanntgabe, dass es eine Wildcard zu gewinnen geben wird. Ihr könnt euch entsprechend ab sofort für die Teilnahme bewerben.

Nun hat Fritz Meinecke in einem dritten Video die Teilnehmer:innen bekannt gegeben, die er und sein Team gerne mit dabei hätten. Wichtig zu betonen ist dabei, dass die Einladung von Meinecke erst noch von den potenziellen Kandidaten angenommen und bestätigt werden muss. Innerhalb einer Woche können diese innerhalb eines Videos oder Livestreams öffentlich auf das Video antworten und mitteilen, ob sie annehmen möchten.

Überblick zu 7 vs. Wild Staffel 2

Location : Tropische Insel, weitere Infos folgen

: Tropische Insel, weitere Infos folgen Produktion : August/September 2022

: August/September 2022 Ausstrahlung : November/Dezember 2022

: November/Dezember 2022 Preisgeld: 10.000 Euro für einen guten Zweck

Alle Teilnehmer der 2. Staffel von 7 vs. Wild

Doch welche Teilnehmer werden vorausschlich in der 2. Staffel von 7 vs. Wild mit dabei sein?

Kandidat 1

Den Beginn der Teilnehmerliste macht wenig überraschend Erfinder des Formats und Teilnehmer der ersten Staffel: Fritz Meinecke. In unzähligen Videos mit dem Thema Outdoor und Survival konnte der 33-Jährige nicht nur seine Community unterhalten, sondern auch mit hilfreichen wie nützlichen Tipps versorgen.

Dass er zu den letzten drei Überlebenden der ersten Staffel gehörte, bestätigt nur, dass Meinecke auch in der kommenden Staffel auf keinen Fall fehlen darf.

Kandidat 2

Der zweite im Bunde ist der YouTuber und Meeresbiologe Robert Marc Lehmann, der laut Meinecke zu den erfahrensten Teilnehmern zählen dürfte. Lehmann ist erfahrener Taucher, Fotograf und Kameramann und zudem Meeresbiologe.

Kandidatin 3

In seinem Video erklärt Meinecke, dass es ihm und dem Orga-Team wichtig war, in der zweiten Staffel mindestens eine Frau mit dabei zu haben. Aus diesem Grund dürfte die Wahl von Sabrina Outdoor ziemlich passend sein. Die junge Frau besitzt ein eigenes Waldstück und erklärt in verschiedenen Videos auf ihrem YouTube-Kanal Themen rund um Survival und Natur.

Kandidat 4

Die größte Überraschung im potenziellen Teilnehmerfeld dürfte der Streamer Jens „Knossi“ Knosalla darstellen. Schließlich passt der 35-Jährige auf den ersten Blick eher weniger zu einem Survival-Format wie 7 vs. Wild. Doch Knossi hatte bereits im Vorfeld um die Teilnahme gebeten und laut eigener Aussage richtig Bock. Laut Meinecke könnte Knossi in der 2. Staffel vor allem für Unterhaltung sorgen.

Ob Knossi wirklich teilnehmen wird, ist bislang noch nicht bestätigt worden. Auf Instagram innerhalb einer Story hat der Streamer aber bereits seinen Sohn gefragt, ob er eine Woche lang auf einer Insel überleben soll. Die Antwort war positiv, jetzt muss nur noch der Papa zusagen.

Kandidat 5

Es geht weiter mit einem der wohl bekanntesten Fitness-YouTubern: Sascha Huber. Wer sich mit Gesundheit, Fitness oder Kraftsport beschäftigt, dürfte auf YouTube kaum an dem sympathischen Österreicher vorbeikommen. Huber wurde bereits für die erste Staffel angefragt, sagte die Teilnahme allerdings ab. Nachdem er das Format mitverfolgt hatte, startete er jedoch ein eigenes Experiment und ging nur mit der nötigsten Ausrüstung für 24 Stunden in den Wald.

Eine Bestätigung seiner Teilnahme steht derzeit noch aus.

Kandidatin 6

Neben Sabrina Outdoor wäre die Twitch-Streamerin StarletNova die zweite Frau in der Riege der Teilnehmer. Wie Meinecke in seinem Video erklärt, war StarletNova früher bei den Pfadfindern, weshalb sie gut in das Format passen würde. Eine Antwort auf die Einladung hat StarletNova für Sonntag, den 19. Juni versprochen.

Kandidat*in 7

Schlussendlich wird eine Wildcard verlost, weshalb derzeit noch nicht bekannt ist, mit wem die Truppe vervollständig wird. Alle Infos dazu und wie ihr euch bewerben könnt, haben wir euch in diesem Beitrag zusammengefasst.

Überblick 7 vs. Wild Staffel 1

Die 1. Staffel 7 vs. Wild erstreckt sich insgesamt über 16 Episoden, wobei jede Folge zwischen 32 und 74 Minuten lang ist. Die Ausstrahlung erfolgte vom 6. November bis zum 29. Dezember 2021 auf dem YouTube-Kanal von Fritz Meinecke. Jede Folge erhielt mindestens 2,9 Millionen Aufrufe, wodurch die Show zu einem der erfolgreichsten YouTube-Formaten wurde.

Die sieben Teilnehmer bestanden aus Fritz Meinecke, Martin „Survival Mattin“ Rudloff, David „Dave“ Henrichs, Niklas „Niklas on fire“ Röder, Pascal „Bommel“ Bommert, Fabio Schäfer und Christian „RELOADIAK“ Nosty.

Mit insgesamt 42 Punkten gewann Fritz Meinecke sein eigenes Format und spendete daraufhin seinen Gewinn in Höhe von 10.000 Euro an das Projekt Mission Erde von Robert Marc Lehmann. Chris und Martin teilten sich den zweiten Platz aufgrund der gleichen Punktzahl.