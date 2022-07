7 vs. Wild Staffel 2: Das ist der Gewinner der Wildcard

Bereits vor einigen Wochen hat Fritz Meinecke für die zweite Staffel seines YouTube-Formats 7 vs. Wild die Teilnehmer:innen nominiert. Bis auf eine überraschende Absage sowie eine entsprechende Nachnominierung haben alle Eingeladenen in Form eines Videos oder Livestreams angenommen. Deshalb war bislang lediglich ungeklärt, wer die einzige Wildcard gewinnen wird. Genau diese Frage hat Meinecke jetzt in einem aktuellen Video bekannt gegeben.

Wer gewinnt die Wildcard für 7 vs. Wild Staffel 2?

Fritz Meinecke betont zu Beginn des Videos, dass der Gewinner der Wildcard einen Mehrwert für die Zuschauer, die Videos und das Format liefern soll. Man möchte keinen zweiten Otto oder Sascha ins Boot holen, sondern einen bestimmten Charakter, der so in der Auswahl der Gruppe noch nicht existiert.

Der Wildcard-Gewinner: Das ist Joris

Die letztendliche Entscheidung haben Max und Johannes aus dem Orga-Team von 7 vs Wild getroffen. Dabei ist die Wahl auf den 23-jährigen Joris gefallen, der aktuell in Heidelberg studiert und trotz seines recht jungen Alters bereits viel von der Welt gesehen hat. Dank seiner großen Reiselust war er laut eigener Aussage schon in 18 bis 24 Ländern unterwegs.

Der Hauptgrund für seine Reisen stellen dabei vor allem Pflanzen und Tiere dar. Er möchte die sieben Tage und sieben Nächte auf einer tropischen Insel nicht einfach nur absitzen, sondern uns Zuschauern die Schönheit der Natur näherbringen. Mit seinem Wissen über Flora und Fauna möchte er diese genauer erklären und somit dem YouTube-Format einen wichtigen Mehrwert liefern. Dies dürfte auch der ausschlaggebende Punkt sein, weshalb sich das Team um Fritz unter über tausend Bewerber:innen für Joris entschieden hat.

Joris ist 2018, direkt nach dem Abitur, alleine nach Südostasien gereist. Sein erstes Ziel waren dabei die Philippinen, da hier seine Lieblingspflanze wächst: eine Fleischfressende Kannenpflanze. Die Pflanze konnte er zwar nicht finden, dennoch lernte er viel über die Tropen, die Kultur und speziell die Pflanzen sowie Tiere.

Wichtig zu betonen sollte abschließend sein, dass Joris über keinerlei Kameraerfahrung verfügt und seinen YouTube-Kanal nur für die Bewerbung auf die Wildcard gegründet hat. Entsprechend befinden sich darauf bislang erst zwei Videos. Die Reichweite seines Kanals dürfte durch Fritz Bekanntgabe und die zweite Staffel von 7 vs. Wild aber innerhalb kürzester Zeit deutlich an Bekanntheit dazugewinnen.

Wir empfehlen euch außerdem einen Blick auf den Instagram-Account von Joris zu werfen. Hier bekommt ihr zahlreiche Bilder und Videos von Flora und Fauna aus zahlreichen Ländern dieser Welt präsentiert.

