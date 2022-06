Wildcard zu 7 vs. Wild Staffel 2: So könnt ihr mit dabei sein

YouTuber und Outdoor-Experte Fritz Meinecke hat in einem aktuellen Video die zweite Staffel zu dem beliebten Format 7 vs. Wild offiziell angekündigt. Alle wichtigen Informationen dazu haben wir für euch in diesem Beitrag zusammengefasst.

Eine der größten Änderungen in Bezug auf Staffel 1 besteht daraus, dass in diesem Jahr eine Wildcard verlost wird. Somit könnt ihr euch als Teilnehmer*in bewerben, um mit etwas Glück bei 7 vs. Wild Staffel 2 mit dabei zu sein.

Gewinnt eine Wildcard zu 7 vs. Wild Staffel 2

Wie ihr euch für die Wildcard bewerben könnt, erklärt Fritz Meinecke in einem separaten Video, das wir unterhalb dieser Zeilen verlinkt haben. Im Folgenden findet ihr außerdem die offiziellen Rahmenbedingungen für die Teilnahme.

Rahmenbedingungen zur Bewerbung bei 7 vs. Wild Staffel 2

Videobewerbung drehen & auf YouTube hochladen.

Das Video zeigt ein Abenteuer eurer Wahl, ihr entscheidet.

Videolänge sollte 8 Minuten betragen.

Geht an eure Granzen, begebt euch aber nicht in Gefahr.

#7vsWildcard muss im Titel stehen.

Ihr müsst volljährig sein. 18+

Ihr dürft kein großer Influencer sein, also nicht mehr als 10k Follower auf eurer größten Plattform besitzen.

Verwendet keine geschützte Musik im Video.

Da die 2. Staffel zu 7 vs. Wild im August oder September produziert wird, solltet ihr in diesem Zeitraum mindestens zwei Wochen lang Zeit haben. Weiterhin weist Fritze Meinecke darauf hin, dass ihr körperlich in guter Verfassung sein solltet. Die Veröffentlichung der zweiten Staffel ist für November und Dezember 2022 geplant.