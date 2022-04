Nach der sehr erfolgreichen ersten Staffel „7 vs. Wild“ wird Fritz Meinecke regelmäßig mit der Frage gelöchert, wann denn eine zweite Staffel startet. In diesem Betrag halten wir euch über alles Wichtige rund um dieses Projekt auf dem Laufenden und fassen die wichtigsten Informationen übersichtlich zusammen.

Die erste Folge der ersten Staffel „7 vs. Wild“.

Was ist 7 vs. Wild?

Bei der ersten Staffel 7 vs. Wild wurden sieben abenteuerlustige, mehr oder weniger erfahrene, Teilnehmer für sieben Tage in der schwedischen Wildnis an unterschiedlichen Orten ausgesetzt. Sie konnten sich vorab sieben Dinge aussuchen, die sie zusätzlich zu ihrer Kleidung mitnehmen wollten. Essen und Wasser gab es nicht, beides musste sich in der Wildnis zusammengesucht werden. Zusätzlich gab es jeden Tag eine Challenge zu bestehen.

Derjenige, der bis zum Ende durchhält und die meisten Punkte in den Herausforderungen gewinnt, erhält das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.

Die Idee zu dem Format stammt von Fritz Meinecke. Der YouTuber liebt das Survival-Training und geht regelmäßig auf spannende Abenteuer auf der ganze Welt. Auf seinem YouTube-Kanal befinden sich Videos zu verschiedensten Unternehmungen: Wüstendurchquerung, verschiedene Ausrüstungen im Test, Lost Places und vieles mehr.

Meinecke wollte erst allein eine solche Herausforderung antreten, dann kam aber die Idee mehr Leute ins Boot zu holen. Daraus ist eine erfolgreiche Videoreihe auf YouTube geworden.

„Ich lieb den Scheiß. Die Idee ganz ursprünglich war, dass ich das gern machen möchte. […] Dann ist eher so danach die Idee daraus entstanden: Wäre ja geil, wenn man sich noch andere Leute mit rein holt, die das auch parallel miterleben“, sagte Fritz Meinecke in einem Interview bei World Wide Wohnzimmer auf die Frage, warum er denn selbst mitgemacht hat.

2. Staffel: Das ist bisher bekannt

Direkt vorab: Eine zweite Staffel ist noch nicht offiziell bestätigt. Es wir aber im Hintergrund viel gearbeitet, sodass man davon ausgehen kann, dass eine Fortsetzung wahrscheinlich in Planung ist. „Eigentlich steht und fällt alles mit der Location“, hat Fritz Meinecke ganz deutlich in einem Video zum Ausdruck gebracht. Alles andere ist nur Beiwerk und kann festgelegt werden, wenn der Ort für die Challenge feststeht – und den suchen sie grade aktiv.

Fritz Meinecke über die Suche nach einer Location für die zweite Staffel 7 vs. Wild.

Was definitiv feststeht ist, dass es anders als in der ersten Staffel wird. An einigen Parametern soll also auf jeden Fall geschraubt werden, um die zweite Staffel genau so spannend zu machen. Dabei können an verschiedenen Stellen Dinge verändert werden: Teilnehmer, Ort, Dauer, Ausrüstung, Rahmen.

Bei den Teilnehmern könnte man zum Beispiel die Anzahl verändern, sie in Teams statt alleine antreten lassen oder unterschiedliche Grade an Erfahrung vergleichen.

Eine weitere Stellschraube ist der Ort, den will Meinecke auf jeden Fall ändern. Wo genau die zweite Staffel stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Das Team Team von Fritz Meinecke will in naher Zukunft eine mögliche Umgebung besuchen, um zu sehen, ob sich diese für das Experiment eignet.

Die Dauer könnte ebenfalls verändert werden, wobei Fritz eine Woche als den perfekten Zeitraum ansieht. Er hat betont, dass man bedenken müsse, dass sich die Leute, die mitmachen, Urlaub von ihren Jobs nehmen und das Event deshalb nicht bis ins Unendliche gezogen werden kann.

Auch die Ausrüstungsgegenstände könnten angepasst werden. Hier bestände zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Anzahl der zu wählenden Gegenstände verändert wird.

Als letztes wäre es denkbar, dass das gesamte Format etwas mehr wie ein Videospiel gestaltet wird. Challenges, die an einen Capture-the-Flag-Modus erinnern oder Lootdrops sind nur zwei von vielen Ideen. Ob das Ganze dann aber noch den gleichen Charme hätte, ist eine andere Frage.

Was stellt ihr euch für die 2. Staffel zu 7 vs. Wild vor? Schreibt uns eure Wünsche und Vorstellungen sehr gerne in die Kommentare oder diskutiert in unserem Forum miteinander.