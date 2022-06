7 vs. Wild Staffel 2: Absage & Zusage – Wer ist dabei? Marc Robert Lehmann oder Sascha Huber

Neben Sascha Huber gehörte der Survival-Experte und Meeresbiologe Marc Robert Lehmann zu den letzten Kandidaten, die von Fritz Meinecke zu der 2. Staffel von 7 vs. Wild eingeladen wurden und bislang weder eine Bestätigung noch eine Absage bekannt gegeben hatten.

Mittlerweile haben sich aber beide potentiellen Kandidaten innerhalb eines Livestreams zu Wort gemeldet und ihre Entscheidung verkündet. Wer von beiden dabei ist und wer nicht an der zweiten Staffel teilnehmen wird, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

Überblick zu 7 vs. Wild Staffel 2

Location : Tropische Insel, weitere Infos folgen

: Tropische Insel, weitere Infos folgen Produktion : August/September 2022

: August/September 2022 Ausstrahlung : November/Dezember 2022

: November/Dezember 2022 Preisgeld: 10.000 Euro für einen guten Zweck

7 vs. Wild Staffel 2: Teilnehmer – Diese fünf Personen haben bereits zugesagt – Update

Sagt Sascha Huber auch die 2. Staffel ab?

Der Österreicher Sascha Huber ist mit 1,51 Millionen (Stand: Juni 2022) Abonnenten der reichweitenstärkste Fitness-YouTuber im deutschsprachigen Raum. Bereits zu der ersten Staffel von 7 vs. Wild wurde der 29-Jährige von Fritz Meinecke eingeladen. Damals traute sich Huber eine solche Herausforderung allerdings nicht zu, weshalb er schweren Herzens absagte.

Noch während der Ausstrahlung von Staffel 1 schien er seine Entscheidung allerdings zu bereuen, weshalb er auf seinem YouTube-Kanal einen eigenen Selbstversuch startete. Darin versuchte Huber 24 Stunden lang mit sieben Gegenständen und ohne Vorbereitung in der „Wildnis“ zu überleben. Die dreiteilige Mini-Doku könnt ihr euch hier anschauen.

Nimmt Sascha Huber an Staffel 2 teil?

Am gestrigen Donnerstag, den 23. Juni 2022 gab Sascha Huber schließlich innerhalb einer Story auf Instagram bekannt, dass er um 20 Uhr auf seinem Twitch-Kanal einen Livestream starten werde. Die Entscheidung, ob er die Teilnahme absagen oder zusagen möchte, solle in diesem Rahmen bekannt gegeben werden.

Zwar ist der besagte Stream bislang nicht einsehbar, wir rechnen aber damit, dass die Aufzeichnung oder ein separates Video in Kürze auf dem YouTube-Kanal von Sascha Huber veröffentlicht wird. In dem Stream sagte der Influencer die Teilnahme offiziell zu. Somit wird der Fitness-YouTuber im August/September dieses Jahres für sieben Tage und sieben Nächste auf einer tropischen Insel überleben müssen. Es dürfte spannend zu sehen sein, wie der Soldat diese Herausforderung meistert.

2. Staffel ohne Marc Robert Lehmann?

Der Meeresbiologe und Survival-Experte Marc Robert Lehmann galt bereits im Vorfeld der 2. Staffel zu 7 vs. Wild als Favorit von Fritz Meinecke. Schließlich engagiert sich der 39-Jährige mit seinem Verein Mission Erde e.V. nicht nur stark für den Umweltschutz, sondern erkundete unter anderem als Kameramann und Fotograf für verschiedene Projekte sowie Dokumentation zahlreiche Länder dieser Erde.

Entscheidung nur für Mitglieder

In einem über dreistündigen Livestream auf seinem YouTube-Kanal mit zu Spitzenzeiten mehr als 32.000 Zuschauer*innen gab Marc Robert Lehmann schließlich am gestrigen Donnerstag, den 23. Juni 2022 seine Entscheidung bezüglich 7 vs. Wild bekannt.

Letztendlich folgte aber die traurige Nachricht, dass Lehmann an der zweiten Staffel nicht teilnehmen wird. Der Grund für die überraschende Absage sei ein eigenes Projekt im Dschungel, an dem er mit seinem Team bereits seit über zwei Jahren plane. Er bedauere, dass er nicht dabei sein könne, schließlich sei er selbst ein großer Fan von 7 vs. Wild. Den entsprechenden Stream könnt ihr aktuell nur anschauen, wenn ihr über eine Kanalmitgliedschaft verfügt. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Lehmann auf YouTube oder auf seinem Instagram-Kanal aber noch ein separates Video mit seiner Entscheidung veröffentlichen.