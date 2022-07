7 vs. Wild Staffel 2: Der Ersatz für Robert Marc Lehmann ist gefunden

Bevor wir uns Ende dieses Jahres auf die 2. Staffel zu 7 vs. Wild freuen können, muss Ideengeber und Organisator Fritz Meinecke mit seinem Team erst einmal die Truppe komplettieren. Von den insgesamt sieben Teilnehmer:innen haben zwar bereits fünf zugesagt, während ein Platz in Form einer Wildcard verlost wird, der Meeresbiologe Robert Marc Lehmann hatte vor Kurzem aus terminlichen Gründen allerdings absagen müssen.

Überblick zu 7 vs. Wild Staffel 2

Location : Tropische Insel, weitere Infos folgen

: Tropische Insel, weitere Infos folgen Produktion : August/September 2022

: August/September 2022 Ausstrahlung : November/Dezember 2022

: November/Dezember 2022 Preisgeld: 10.000 Euro für einen guten Zweck

Dieser Teilnehmer springt anstatt von Robert Marc Lehmann ein

Der Meeresbiologe und Survival-Experte Robert Marc Lehmann galt bereits im Vorfeld der 2. Staffel zu 7 vs. Wild als Favorit von Fritz Meinecke. Schließlich engagiert sich der 39-Jährige mit seinem Verein Mission Erde e.V. nicht nur stark für den Umweltschutz, sondern erkundete unter anderem als Kameramann und Fotograf für verschiedene Projekte sowie Dokumentation zahlreiche Länder dieser Erde.

Mittlerweile ist allerdings bekannt, dass Lehmann aufgrund eines bereits über einen längeren Zeitraum geplanten Projektes im Dschungel nicht dabei sein kann. Doch wer wird Robert Marc Lehmann ersetzen?

Zu Beginn seines neuen Videos betont Fritz Meinecke, dass man keinen Ersatz für den Meeresbiologen gesucht hat, sondern nach einer Persönlichkeit, die besonders gut zu dem YouTube-Format passt. Die Wahl ist schließlich auf einen Ex-Elite-Soldat gefallen, der unter anderem über weitreichende Dschungel-Erfahrung verfügt.

Kandidat Nr. 6 ist bekannt: Das ist Otto Karasch

Letztendlich hat sich das Orga-Team von 7 vs. Wild für den Ex-Elite-Soldat, Unternehmer & Führungskräfte-Trainer Otto Karasch entschieden, der auf YouTube vor der Bekanntgabe noch über rund 55.000 Abonnenten verfügte, in Kürze aber wohl viele neue Zuschauer*innen begrüßen darf. Auf seinem Kanal finden sich vor allem Bundeswehr- und Survival-Videos. Doch auch aktuelle Themen wie den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine thematisiert Karasch in seinen Videos.

Im Gegensatz zu den anderen Teilnehmer:innen hat Fritz Meinecke Otto Karasch im Vorfeld persönlich kontaktiert, weshalb er nicht unbedingt über ein Video auf die Einladung antworten musste, was er aber dennoch bereits getan hat. Das Video haben wir euch unterhalb dieser Zeilen verlinkt. Die Teilnahme hat der Ex-Soldat bereits bestätigt.

Fakten über Otto Karasch:

12 Jahre Zeitsoldat (7 Jahre davon als Fallschirmjäger)

Fallschirm-Spezialzug „Spezialisierte Einheit EGB

Einsatz in Afghanistan in Kundus, Masar-e Scharif, Kabul

Auszeichnung mit dem Ehrenkreuz in Gold aufgrund der geleisteten Einsätze

aufgrund der geleisteten Einsätze Aktuell aktiver Reservist und Reserveoffizieranwärter

Lehrgänge: Einzelkämpferlehrgang Teil 1 Einzelkämpferlehrgang Teil 2 Combat-Survival Lehrgang mit „Resistance to Interrogation“ (Vorbereitung auf Verhöre in Gefangennahme) Kampf im schweren Gelände Fast Rope Repelling („Fast Roping ist eine schnellere Technik als Abseilen und beinhaltet eine Person (nicht an einem Abseilgerät befestigt), die sich mit behandschuhten Händen am Seil festhält und nach unten rutscht. Dies kann ein gefährlicher Vorgang sein, insbesondere wenn die Person eine schwere Last trägt.“) Schießlehrer Combat First Responder B Freifall- und Automatik-Springlehrer

Dschungelerfahrung in Venezuela und Brasilien

