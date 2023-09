One Piece Staffel 2 auf der Kippe? Das sagen die Zahlen wirklich aus!

Die Realfilmumsetzung von One Piece ist ein voller Erfolg. Das sollte man zumindest annehmen, wenn die Serie weltweit auf Platz 1 der Netflix-Seriencharts trendet.

In über 93 Ländern landete der zukünftige König der Piraten in den Top 10. Aber ist die Serie wirklich so erfolgreich? War die Serie ein Erfolg oder trügen die Zahlen?

Diesbezüglich gibt es einige bemerkenswerte Zahlen, die wir uns einmal ansehen müssen.

Performt One Piece Staffel 2 schlecht?

Während einige Magazine im Netz bereits den Teufel an die Wand malen, sehen wir uns die offiziellen Zahlen von Netflix einmal genauer an, die sie nun höchstselbst geteilt haben. Und was sagen die aus? Die wirken recht ernüchternd auf den ersten Blick. Aber ist das auch so auf den zweiten Blick? Die offiziellen beinhalten Folgendes:

One Piece in Woche 1: 18,5 Mio. Views bei 140,1 Mio. gestreamten Stunden

in Woche 1: 18,5 Mio. Views bei 140,1 Mio. gestreamten Stunden Wednesday zum Vergleich: 43 Millionen Views bei 341,2 Mio. gestreamten Stunden

zum Vergleich: 43 Millionen Views bei 341,2 Mio. gestreamten Stunden Stranger Things Staffel 4 kam auf 335 Mio. Stunden

Staffel 4 kam auf 335 Mio. Stunden Squid Game auf 571,8 Mio. Stunden (Rekordhalter)

Wenn wir jetzt die Stunden durch die Views teilen, steht One Piece bei rund 7,57 auf der Watchtime-Erfolgsskala. Und die Serie Wednesday kommt da auf 7,93. Beide Serien wurden so gut wie von jedem bis zum Schluss geschaut. Und das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen!

Was bedeutet das nun? Wednesday hat mehr also doppelt so viele Views und das ist natürlich bemerkenswert. Aber One Piece bringt es immerhin auf fast 20 Mio. Zuschauer*innen, was durchaus einen Erfolg darstellt.

Und dazu sei gesagt, dass Wednesday auch im November gestartet ist. Das ist ein kalter Monat, in dem sich viel mehr Publikum dazu entscheidet, eine Serie auf Netflix zu streamen.

© Netflix Inc.

Am Ende hat One Piece also weniger Zuschauer*innen in der 1. Woche begeistern können als die eine oder andere Erfolgsserie auf Netflix, aber für eine Season 2 dürfte es allemal ausreichen.

Zumal das 4. Quartal 2023 mit einigen kalten Tagen und entspannten Abenden auf der Couch vor der Tür steht und dann viele die Live-Action-Serie nachholen werden. Netflix trackt natürlich auch noch weitere Zahlen, abseits der ersten Woche.

Gute Nachrichten: Drehbuch für Staffel 2 ist fertig!

Marty Adelstein, CEO vom Produktionsstudio Tomorrow Studios, verrät in einem Interview mit Variety, dass die Drehbücher für „One Piece: Staffel 2“ bereits fertig sind. Sie sind zum aktuellen Zeitpunkt schon komplett geschrieben und startbereit.

Adelstein ist sich seiner Sache also scheinbar sehr sicher? Und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis Netflix die 2. Staffel bestätigt.

One Piece wird von Fans gefeiert!

Die Kritiker*innen sind sich einig, dass es sich bei „One Piece“ auf Netflix um eine tolle Adaption handelt.

Und auch auf Rotten Tomatoes bringt es die Realserie auf erstaunliche 96%, ein eher seltenes Bild auf Rotten Tomatoes. Bei IMDb kommt die Serie hingegen auf bemerkenswerte 8,5 Punkte – und das ist ebenfalls sehr gut für IMDb.

© Netflix, Inc.

Wann läuft One Piece: Staffel 2 auf Netflix?

„One Piece: Staffel 2“ sollte im Regelfall rund ein Jahr nach dem Debüt der ersten Staffel anlaufen. Das ist so die gängige Zeit bei Netflix-Serien.

Becky Clements von Tomorrow Studios erklärt gegenüber Variety, dass die Dreharbeiten 2024 beginnen könnten. Deshalb sei eine Veröffentlichung in einem Jahr (oder in bis zu 18 Monaten) vollkommen denkbar.

Die ganze Sache hat allerdings einen Haken: In Hollywood laufen aktuell gewaltige Streiks, die sämtliche Produktionen lahmlegen und die Film- und Serienstarts nach hinten verschieben. Es bleibt abzuwarten, wie lange sich diese noch ziehen werden und wie die Produktion von „One Piece: Staffel 2“ hier betroffen sein wird.

Wann startet One Piece: Staffel 2? Der Serienstart von „One Piece: Staffel 2“ erfolgt aller Voraussicht nach zwischen September 2024 und dem 1. Quartal in 2025.

Wenn „One Piece: Staffel 2“ auf Netflix bestätigt wird, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.