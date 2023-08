Schwerverletzte und Abbruch bei 7 vs. Wild Staffel 3?

Wird 7 vs. Wild: Staffel 3 vorzeitig abgebrochen? Was ist da los am anderen Ende der Welt?

Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer auf Reddit. Es heißt, 7 vs. Wild: Staffel 3 müsse vorzeitig abgebrochen werden, die Staffel könne nicht bis zu Ende gedreht werden.

Aber was ist der Grund dafür? Und stimmt das auch wirklich? Wir schauen uns das einmal genauer an.

Knossis Gaming-PC besteht aus diesen Komponenten:

7 vs. Wild: Staffel 3 – Teilnehmer ausgeschieden?

Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand 21. August 2023) soll es angeblich bereits 3 Teilnehmerteams geben, die bereits ausgeschieden sind.

Was ist passiert? Und um eines dieser ausgeschiedenen Teams geht es hierbei. Ein Doppelgespann soll sich so schwer verletzt haben, dass die gesamte Show abgebrochen werden müsse – so heißt es zumindest.

Der Vorfall soll so schwer gewesen sein, dass das Team mit einem Rettungshubschrauber ausgeflogen werden musste.

Ist das wirklich wahr?

Was wir bislang wissen: Der User fmkliem unterstützt seine These mit Flightradar24. Hier soll es am 15. August 2023 zu einer Notrettung gekommen sein.

Der Flug mit der Maschine CRN711 ging am Abend hiesiger Zeit von Vancover nach Port Hardy und ist daraufhin wieder von Port Hardy nach Vancouver zurückgeflogen.

Entwarnung in den Kommentaren: Kommentatoren beim besagten Beitrag weisen darauf hin, dass das Flugzeug häufiger auf dieser Route hin- und herfliegt.

Dazu kommt, dass der Drehort zwar heiß spekuliert wird, da hier bereits aus dem Nähkästchen geplaudert wurde, wir am Ende aber nicht mit Bestimmtheit sagen können, dass es auch wirklich jener Ort ist.

Obendrein hat der User, der die These aufgestellt hat, in einem weiteren Video behauptet, dass der Dreh „sehr wahrscheinlich nicht abgebrochen“ wurde. Die grundlegende These ist demnach also mehr als fragwürdig.

Es sieht also so aus, dass 7 vs. Wild nicht vorzeitig abgebrochen wurde und dass es sich hierbei nur um eine simple Assoziation eines 7 vs. Wild-Fans gehandelt hat, der womöglich etwas überinterpretiert hat.

Die Videos auf TikTok sind bei solch einer These selbstverständlich viral gegangen.

Was haltet ihr von der Story? Und freut ihr euch schon auf die 3. Staffel von 7 vs. Wild? Bis es so weit ist und die Folgen auf YouTube laufen, halten wir euch auf PlayCentral.de auf dem Laufenden.