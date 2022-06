„Ich bin dabei!“ – Knossis Entscheidung zu 7 vs. Wild Staffel 2

Am 15. Juni eröffnete Fritz Meineke der gespannten Zuschauerschaft die Teilnehmer der 2. Staffel 7 vs. Wild. Auch Knossi schaute sich dieses Video in seinem Stream an und musste mehr oder minder entsetzt feststellen, dass auch er für eine Teilnahme an dem Projekt nominiert wurde.

Verhaltene Reaktion auf die Nominierung

Zu allem Übel hatte Fritz Meineke auch noch einen Clip von letztem Jahr eingeblendet, in dem Knossi ihm im Stream schon eine Zusage für die nächste Staffel gegeben hatte.

In Anbetracht der drohenden Gefahren, die mit einer tropischen Insel einhergehen, bekam es Knossi dann aber doch mit der Angst zu tun. Bei seiner vorherigen Zusage habe er sich wieder eine Woche in Schweden vorgestellt.

Nach dem Video gibt Knossi zu, dass er damals „ein großes Maul“ gehabt hätte und ihm die Gegebenheiten da noch nicht bewusst gewesen seien. Er habe einen riesen Respekt vor dem Projekt.

Auf den Schock rief Knossi erstmal seine Freundin an, welche ihm dazu riet gründlich über die Teilnahme nachzudenken, da das Projekt nicht ungefährlich sei. Auch andere private Nachrichten erreichten ihn während der Entscheidungsphase im Stream.

Mit einem lauten „Ich bin dabei!“ war die Entscheidung dann aber auf einmal doch sehr schnell gefällt.

Knossis Ängste zu 7 vs. Wild

Knossi schließt es nicht aus, dass er während des Projekts vieles überdenken wird und danach Lust auf ganz andere Sachen haben könnte.

„Ich habe noch nie so lange mit niemandem geredet. Ich habe keine Ahnung, wie das für mich ist. Es kann für mich echt eine Welt zusammenbrechen. Es kann wirklich sein, dass ich danach zurückkomme und dass dann mein ganzes Leben anders ist.“

Auch suchen ihn jetzt schon Verlustängste auf: Er könne sich vorstellen, dass die Einsamkeit ihm sehr zusetzen würde und er denken könnte, dass seine Familie ihn verlässt oder das Projekt-Team ihn vergessen hat.

2. Staffel zu 7 vs. Wild offiziell angekündigt: Location, Teilnehmer, Termin & Ausstrahlung – Update

Aber die Entscheidung steht und wir können gespannt sein, wie Knossi sich bei 7 vs. Wild auf einer tropischen Insel schlägt!