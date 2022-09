Ausstrahlung von 7 vs. Wild Staffel 2: Wann erscheinen die Folgen?

Wir haben erst vor Kurzem darüber berichtet, dass die sieben Teilnehmer der zweiten Staffel des YouTube-Formats 7 vs. Wild aktuell unterwegs zu ihrer Location sind. Dabei handelt es sich um eine tropische Insel, die offenbar vor der Küste von Panama liegt.

Somit dürfte auch die Produktion/die Dreharbeiten in wenigen Tagen beginnen. Doch wann und wo können wir mit der Ausstrahlung der Folgen rechnen?

Wann beginnt die Produktion?

Fritz Meinecke kündigte die zweite Staffel am 13. Juni 2022 auf seinem Live-Kanal offiziell an. Laut eigener Aussage soll diese innerhalb des Zeitraums August bis September auf einer tropischen Insel durchgeführt werden.

Aber wann beginnen die Dreharbeiten der 2. Staffel? Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind am Sonntag, den 4. September 2022 aufgebrochen. Da Fritz Meinecke seinen Reisepass vergessen hatte, musste er noch einmal mit dem Zug zurückfahren. Unklar ist, ob er somit den gemeinsamen Flug mit der Gruppe am darauffolgenden Montagmorgen bekommen hat (laut unbestätigter Infos aber wohl nicht).

Wenn die Gruppe vollzählig angekommen ist, dürfte erst einmal ein Briefing stattfinden, wahrscheinlich noch am 5. September. Die Aussetzung würde entsprechend am kommenden Dienstag (6. September) oder Mittwoch (7. September) stattfinden.

Angenommen die Teilnehmer werden am 7. September an ihren jeweiligen Locations auf der Insel ausgesetzt, würden sie dort im Bestfall insgesamt sieben Tage und sieben Nächte bleiben. Die Survival-Woche wäre entsprechend am Mittwoch, den 14. September 2022 durchgestanden.

Wann ist die Ausstrahlung von 7 vs. Wild Staffel 2?

Nach den sieben Tagen wird die gesamte Truppe wahrscheinlich noch einige Tage vor Ort verbringen und am Wochenende um den 17./18. September die Rückreise antreten. Da Fritz Meinecke in seinem ersten Video zu Staffel 2 von November/Dezember als Termin für die Ausstrahlung gesprochen hat, gehen wir von einem ähnlichen Zeitraum wie bei Staffel 1 aus.

Die erste Folge erschien am Samstag, den 6. November 2021 auf dem Hauptkanal von Fritz Meinecke. Der erste Samstag im November 2022 wäre der 5. November.

Sollten unsere Überlegungen stimmen, würden für die Personen, die für die Produktion der Videos verantwortlich sind, nur rund eineinhalb Monate an Zeit bleiben, um das gesamte Videomaterial aller sieben Teilnehmer zu sichten und die erste Folge zu schneiden. Ab dann würde wöchentlich jeden Mittwoch und Samstag eine neue Folge erscheinen.

7 vs. Wild Staffel 1 (2021): Veröffentlichung der einzelnen Folgen

Der Beginn: 6. November 2021 Die Aussetzung: 10. November 2021 Die Entscheidungen: 13. November 2021 Bärengebiet: 17. November 2021 Fatale Fackel-Fehler: 20. November 2021 Gegenstände abgeben: 24. November 2021 Folgenschwere Abgabe: 27. November 2021 Rettung in der Nacht: 1. Dezember 2021 Psychischer Verfall: 4. Dezember 2021 Floß bauen: 8. Dezember 2021 Gebrochenes Siegel: 11. Dezember 2021 Mindset gegen Naturgewalt: 15. Dezember 2021 Neue Projekte: 18. Dezember 2021 Die letzte Challenge: 22. Dezember 2021 Niklas‘ 7 Tage: 25. Dezember 2021 Das Finale: 29. Dezember 2021

7 vs. Wild Staffel 2 (2022): Veröffentlichung der einzelnen Folgen

Gehen wir vom 5. November 2022 als Start für die erste Folge der 2. Staffel aus und rechnen mit einer identischen Anzahl an Episoden in identischen zeitlichen Abständen, würde das Finale am Mittwoch, den 28. Dezember 2022 erscheinen.

Noch nicht bekannt: 5. November 2022 Noch nicht bekannt: 9. November 2022 Noch nicht bekannt: 12. November 2022 Noch nicht bekannt: 16. November 2022 Noch nicht bekannt: 19. November 2022 Noch nicht bekannt: 23. November 2022 Noch nicht bekannt: 26. November 2022 Noch nicht bekannt: 30. November 2022 Noch nicht bekannt: 3. Dezember 2022 Noch nicht bekannt: 7. Dezember 2022 Noch nicht bekannt: 10. Dezember 2022 Noch nicht bekannt: 14. Dezember 2022 Noch nicht bekannt: 17. Dezember 2022 Noch nicht bekannt: 21. Dezember 2022 Noch nicht bekannt: 24. Dezember 2022 Noch nicht bekannt: 28. Dezember 2022

Natürlich sind diese Termin nicht in Stein gemeißelt, noch von offizieller Seite her bestätigt, sondern lediglich eine Überlegung unsererseits. Wir werden diesen Beitrag aktualisieren, sobald es neue Details zu den Zeiträumen der Ausstrahlung geben.