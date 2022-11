7 vs. Wild Panama Folge 6: Wer teilt seinen Spot mit einem Krokodil?

Die packende Intromusik kündigt es an: Folge 6 von 7 vs. Wild Panama ist online. Der zweite Tag nimmt sein Ende. Die doch recht nasse Nacht läutet mit dem Morgengrauen den dritten Tag ein. Doch alles, was passiert ist, wurde von der Sichtung eines Krokodils in den Schatten gestellt. Wer muss mit diesem Nachbarn leben?

Was ist an Tag zwei und drei passiert?

Der restliche zweite Tag wurde von einigen genutzt, um sich noch einmal oder das erste Mal an der Challenge zu versuchen. Die Ergebnisse könnt ihr in diesem aktualisierten Beitrag nachlesen. Wegen des Regens haben sich viele in ihren Sheltern verkrochen oder anderweitig ins Trockene gerettet.

Fritz hat mittlerweile ein schwebendes Bett, Knossi müsste sich eigentlich um ein Dach kümmern und Nova hat einmal „taktisch geheult“, um danach einen klaren Kopf zu haben. Otto macht die Hitze schwer zu schaffen, Sabrina ist wegen des Regens froh um ihren halb geschlossenen Schlafplatz.

Sascha fühlt sich immer noch relativ schlecht. Zusätzlich versucht er sich an der Challenge und schneidet sich dabei in den Finger. Er kann die Blutung zwar stoppen, muss aber weiter beobachten, wie sich die Verletzung entwickelt.

Joris: Treibholz oder doch ein Krokodil?

Es ist der Abend des zweiten Tages. Joris steht an seinem Strand und beobachtet ein Treibholz, das sich verdächtig schnell bewegt. Als es die Richtung wechselt, ist er sich sicher: Das muss ein Krokodil sein! Zwischen Euphorie und eine gehörigen Menge Respekt schwankend, versucht er sein Shelter nach bestem Wissen und Gewissen sicherer zu machen.

Am nächsten Morgen schafft er es Aufnahmen von dem Reptil zu machen. Auf der Kamera ist schwer zu erkennen, was genau da im Wasser schwimmt. Dass es ein Krokodil ist, ist jedoch sehr wahrscheinlich.

