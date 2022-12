7 vs. Wild Community-Event stellt Rekord auf

7 vs. Wild ist eines der erfolgreichsten Projekte auf YouTube. Die zweite Staffel hat, was Zuschauerzahlen angeht, eingeschlagen wie eine Bombe. Mit mittlerweile 14 Folgen online, neigt dich das Projekt dem Ende zu. Bevor es dieses Jahr aber vorbei ist, haben die Organisatoren eine Überraschung für die Fans.

7 vs. Wild: Watchparty mit allen Kandidaten

Wir scheinen noch zwei Folgen vor uns zu haben, bis das Projekt „7 vs. Wild Panama“ vorbei ist. Die letzte Folge könnt ihr mit allen Kandidaten aus dieser und der letzten Staffel zusammen anschauen. Am 28. Dezember findet in Saarbrücken eine große Watchparty von Folge 16 statt.

Ein Meet&Greet mit allen Kandidaten und Mitgliedern des Teams ist inklusive. Den Veranstaltern ist klar, dass es so ein Event nie wieder geben wird. In ihrem Instagrampost schreiben sie: „Freunde wir haben jetzt schon Geschichte geschrieben“. Damit sollten sie gar nicht so falsch liegen.

Rekord: Event nach weniger als 2 Stunden ausverkauft

Wer durch diesen Beitrag von dem Event erfahren, oder gestern zu spät auf sein Handy geschaut hat, den müssen wir leider enttäuschen. Die Tickets für das Event waren rasendschnell ausverkauft. Knossi, Fritz und der Veranstalter hatten eine Instagramstory dazu veröffentlicht. Kurz später teilte der Club ebenfalls per Instagram mit, dass der Abend bereits restlos ausverkauft sei.

Auf der Internetseite der Veranstaltung heißt es „Schnell sein, da wir zu 100% SOLD OUT sein werden“. Wie recht sie damit hatten, war dort wohl trotzdem keinem klar. Nur zwei Stunden nachdem der Ticketverkauf gestartet ist, war der Club bereits ausverkauft. Rekordverdächtig! Laut eigener Aussage sei noch nie ein Club so schnell ausverkauft gewesen wie dieser.

Wer jetzt noch Tickets haben möchte, kann höchstens über Privatverkäufe fündig werden. Über eine anderweitige Übertragung des Events gibt es keine Informationen.