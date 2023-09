Dave vs. Wild: Ex-Kandidat begleicht Rechnung aus Staffel 1 – Eine Woche allein in Schweden

Die erste Staffel 7 vs. Wild ist mittlerweile zwei Jahre her. Damals hat die Serie einen riesigen Hype hervorgerufen, der die Organisatoren dazu veranlasst hat, zwei weitere Staffeln zu produzieren.

Für Dave war die Teilnahme damals nach einem Tag beendet, er hatte abgebrochen. Jetzt will er es allen zeigen und stellt sich erneut der Herausforderung.

Dave vs. Wild: Ex-Teilnehmer stellt sich erneut der Wildnis Schwedens

Lediglich ein kurzer Teaser verrät, was uns auf Daves Kanal in Kürze erwartet. Er hat eine offene Rechnung mit der Wildnis Schwedens, die er nun begleichen will.

Was ist damals passiert? Dave war Teilnehmer der ersten Staffel 7 vs. Wild. Nach gerade einmal einem Tag musste er abbrechen.

Seine körperliche Verfassung hatte ihm Sorgen bereitet, er klagte über Übelkeit, Erschöpfung, Magenschmerzen. Dieser Zustand hatte ihn zum Aufgeben gezwungen.

Sichtlich enttäuscht ließ er sich vom Rettungsteam abholen.

„Es tut weh, was für ein schreckliches Ende, wirklich. Ich hatte so große Pläne, ich hatte so viel vor und, dass es dann so endet, nach einem Tag […] Schande!“

Dieses Jahr hat er sich seinen Dämonen gestellt und ist erneut nach Schweden gereist, um es allen und in erster Linie sich selbst zu beweisen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Zweite Chance: Hier schaut ihr Dave vs. Wild

Am Sonntag, den 10. September, um 18 Uhr ist es soweit. Dave vs. Wild startet und wir können dem jungen Creator dabei zuschauen, ob er sich diesmal gegen die harte Wildnis Schwedens durchsetzen konnte.

„Versuch Nummer zwei, die offene Rechnung, die Wiedergutmachung.“

Ob es von seinem Selbstversuch mehrere Folgen geben wird oder er alles in einem Video zusammengefasst hat, ist nicht klar. Dafür werden wir die Folge am Sonntag abwarten müssen.

Allen Fans von „7 vs. Wild“ tut Dave damit definitiv einen Gefallen. Die Wartezeit auf den Start von Staffel 3 verkürzt er so allemal.