7 vs. Wild Staffel 3: Joey Kelly teasert Serienstart – Wann erscheint Folge 1?

Die dritte Staffel 7 vs. Wild ist abgedreht. Trotz des Eklats zwischen Andreas Kieling und AffeaufBike freuen sich die Fans auf den Staffelstart.

Joey Kelly hat nun in der NDR-Sendung DAS! den Startzeitraum der Kanada-Edition angeteasert. Wir verraten euch, wann die erste Folge erscheint.

Teaser von Joey Kelly: Staffelstart wohl im November

Seitdem die Dreharbeiten von „7 vs. Wild“ abgeschlossen sind, dürften Max, Johannes und ihr Team wieder fleißig am Schnitt der neusten Staffel sitzen. Die Fans wollen natürlich wissen, wann sie mit der ersten Folge der Serie rechnen können.

Joey Kelly hat nun zumindest den Starzeitraum angeteasert. Im NDR-Format DAS! spricht er mit Moderatorin Inka Schneider über seine Zeit in Kanada und ruft die Zuschauer*innen dazu auf, sich das Format auf YouTube anzuschauen:

„7 vs. Wild, ab November, anschauen, im Internet, also es ist kein Fernsehen. Das gibt es auch bei Amazon Prime und so, aber auch kostenlos.“

Nachdem bisher nur klar war, dass die Staffel wieder im Winter dieses Jahres veröffentlicht werden soll, scheint Kelly zu wissen, dass der Start für den November geplant ist.

Wann können wir mit Folge 1 rechnen?

Schaut man sich die vergangenen Staffeln an, dürfte sich der Release von Folge 1 auf Anfang November datieren lassen. Allerdings müssen wir bedenken, dass die Cutter doppelt so viel Material bekommen haben.

Schon in den letzten Jahren hatte das Team Probleme, rechtzeitig mit den Folgen fertig zu werden.

Behält die Produktion den gleichen Rhythmus bei, wie in den letzten Jahren, würde Folge eins an einem Samstag erscheinen. Die weiteren Episoden folgten mittwochs und samstags.

Das wären die möglichen Starttermine für Staffel 3:

4. November 2023

11. November 2023

18. November 2023

25. November 2023

Außerdem: Ein Behind the Scenes wird es ebenfalls wieder geben. Die Ausstrahlung wird sich, wie letztes Jahr, an der Hauptserie orientieren, um nichts aus den Hauptvideos zu spoilern.

Sollte es neue Informationen zum Staffelstart geben, erfahrt ihr es hier bei uns. Wir halten euch auf dem Laufenden!