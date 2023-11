7 vs. Wild Teams: Behind the Scenes-Folgen zur 3. Staffel exklusiv auf YouTube

© YouTube: 7 vs. Wild/PlayCentral-Bildmontage

© YouTube: 7 vs. Wild/PlayCentral-Bildmontage

Das lange Warten hat endlich ein Ende: Mit der Ausstrahlung der ersten Folge von 7 vs. Wild Teams auf freevee, gewähren uns die Gründer des Formats auch wieder exklusive Einblicke hinter die Kulissen ihrer Survival Show.

Wie Mit-Ideengeber Fritz Meinecke kürzlich bestätigt hat, wird es auch in diesem Jahr wieder ein BTS geben, das wöchentlich und parallel zu den neuen Folgen via YouTube veröffentlicht wird. Diese werden jeweils Dienstags auf dem 7 vs. Wild-Hauptkanal erscheinen.

Welche Informationen gibt es zu den BTS-Folgen?

Zusätzlich zur Hauptserie werden insgesamt 12 BTS-Folgen veröffentlicht, die die Vorgänge hinter dem erfolgreichen Format beleuchten werden. Hierzu gehören laut Meinecke unter anderem die komplette Organisation, wie Transport, Datensicherung und Schnittarbeiten, sowie wichtige organisatorische Abläufe – vor allem Recherche, Rettungsteams und das Einholen von Genehmigungen.

„Ich glaube viele Zuschauer denken sich: ‚Ja ok… die sind jetzt da draußen irgendwo im Wald ausgesetzt. Dann haben die da ihren Kamerakoffer. […] Einer bringt die dahin und da haste so einen, der die wieder abholt und das isses‘. Aber was eigentlich im Hintergrund abgeht, verstehen die Leute erst, wenn sie sich die BTS-Folgen angucken“, so Meinecke.

Was passiert in der ersten BTS-Episode von 7 vs. Wild Teams?

Nach einem ausführlichen Recap, worum es sich bei „7 vs. Wild“ überhaupt handelt und was die Kandidat*innen in den vergangenen beiden Staffeln erleben durften, erzählen die Gründer Max und Johannes, wie sich die Survival-Show seitdem entwickelt hat.

Des Weiteren wird noch einmal kurz thematisiert, wie es zu dem freevee-Deal kam und weshalb dieser das Format gerettet hat. Folgend haben wir euch das erste BTS eingebunden, zu dessen Ende Knossis exklusive Motivationsrede zur neuen Staffel zu sehen ist.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Übrigens: Wir haben für euch auch zur dritten Staffel wieder einen kompletten Überblick über die Teilnehmer*innen zusammengestellt. Außerdem findet ihr bei uns auch die Sendepläne zur Ausstrahlung auf freevee und YouTube.