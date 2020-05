Sind wir doch mal ehrlich: Nicht alle Bewohner Animal Crossing: New Horizons haben einen festen Platz in unseren Herzen. Einige mögen wir sogar so wenig, dass wir sie mit Ignoranz und Beschwerden bei Melinda von unserer Insel schmeißen wollen.

Es gibt aber einige tierische Nachbarn, die wir durchaus lieben gelernt und auf unserer Beliebtheitsskala ganz nach oben steigen lassen haben. Das Animal Crossing Portal hat die populärsten Bewohner nun in einer Liste gesammelt, die uns zeigt, für welche Inselnachbarn die meisten Herzen schlagen.

Animal Crossing: New Horizons und die beliebtesten Nachbarn

Die Liste der beliebtesten New Horizons-Bewohner setzt sich übrigens unter anderem daraus zusammen, dass einige bereit sind hohe Preis der Ingame-Währung für ihren Wunschcharakter zu bezahlen. Auf dem Schwarzmarkt, der anscheinend der Animal Crossing-Version eines Menschenhandels gleichkommt, entstehen dann für bestimmte der über 400 möglichen Dorfbwohner weitaus höhere Preis als für andere.

Die wertvollsten und damit auch beliebtesten New Horizons-Charaktere seht ihr in der folgenden Auflistung. In Klammern dahinter seht ihr zusätzlich den englischen Namen:

Gunnar (Raymond) Misuzu (Judy) Katharina (Audie) Huschke (Marshal) Kleo (Ankha) Koko (Coco) Vroni (Diana) Maria (Merengue) Fatima (Fauna) Berry (Stitches) Jimmy (Julian) Marianne (Marina) Martin (Beau) Jens (Bob) Lupa (Whitney)

Gunnar (Raymond) ist der beliebteste Bewohner in Animal Crossing: New Horizons.

Dorfbewohnerhandel und Umfragen

Neben den Trade-Vorgängen werden regelmäßig Umfragen durchgeführt, um die Reihenfolge der Ranglisten immer entsprechend aktuell zu halten. Auch ihr könnt eure Stimme abgeben und für euren Liebling stimmen, beachtet jedoch, dass es sich hierbei um die englischsprachigen Versionen der Bewohner handelt.