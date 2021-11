Das Buch von Boba Fett – Erster offizieller Trailer zur Serie ist da!

Heute, am 1. November 2021 hat Disney den ersten und offiziellen Trailer zur neuen Star Wars-Serie Das Buch von Boba Fett geteilt. Den noch brandheißen Trailer könnt ihr euch direkt hier ansehen:

Worum geht es in Das Buch von Boba Fett?

Das Buch von Boba Fett zählt neben Ahsoka und Rangers of the New Republic als drittes Spin-off zu einem größeren Serienkosmos, der sich rund um Serienhit The Mandalorian auf Disney Plus in den kommenden Jahren aufbaut.

Inhaltlich knüpft die Serie an das Ende von „The Mandalorian Staffel 2“ an. Boba Fett (Temuera Morrison) verfolgt als legendärer Kopfgeldjäger mit seiner Begleiterin Fennec Shand (Ming-Na Wen) ein großes Ziel. Er will die Unterwelt der Galaxis gewaltig aufmischen. Er besteigt den Thron von Jabba the Hutt und fängt an, sich das ehemalige Territorium von Jabba unter den Nagel zu reißen.

Doch in der Unterwelt stellen sich ihm diverse Probleme in den Weg. Und so dürfen wir gespannt sein, wie sich die Handlung in „Das Buch von Boba Fett“ um der ikonischen Figur herum entwickelt.

Was sagt uns der offizielle Trailer?

Aber was ist mit dem Trailer. Verrät er uns neue Anhaltspunkte zur Handlung? Wir sehen, wie bereits in den Post-Credits von „The Mandalorian Staffel 2“ Jabbas ehemaligen Palast auf Tatooine. Doch Boba Fett sieht sich selbst gar nicht mehr als Kopfgeldjäger. Er und seine Denkweise haben sich verändert, sich entwickelt.

Obgleich er seine Vergangenheit nicht abschütteln kann, möchte er nun dennoch bei den ganz Großen in der Unterwelt mitspielen. Doch im Gegensatz zu Jabba möchte er „nicht mit Angst regieren, sondern mit Respekt“. Er wird also ein andersartiger Herrscher, wofür er scheinbar viel in Kauf nimmt.

Im weiteren Verlauf des Trailers sehen wir die ehemaligen Kapitäne von Jabba und es wird schnell klar, dass im anfänglichen Verlauf der Handlung einiges an Screentime dafür investiert werden wird, wie der Paradigmenwechsel von Jabba zu Boba vonstattengeht.

„Warum sollen wir über Konflikt sprechen, wenn Kooperation uns alle reich machen kann?“

Während Boba Fett scheinbar ein vorausschauender, weiser Mann geworden ist, scheint der Trailer überwiegend Szenen aus der allerersten Episode der Serie zu beinhalten. So lässt sich also nicht vollends ableiten, ob der Paradigmenwechsel gelingt, wie die Pläne von Boba Fett im Detail aussehen und was das für Auswirkungen auf die Galaxis weit, weit entfernt haben wird.

Wird sich dieser Wandel auf die gesamte Staffel ausweiten oder wird sich Boba Fett ab einem bestimmten Zeitpunkt mit anderen Problemen als Oberhaupt eines Verbrechersyndikats konfrontiert sehen? Letzteres ist sehr wahrscheinlich, aber da der Trailer noch nicht allzu viel verrät, bleibt es weiterhin spannend!

Boba Fett-Serie von den Mandalorian-Machern

„The Book of Boba Fett“ wird von „The Mandalorian“-Schöpfer Jon Favreau gemeinsam mit Dave Filoni („Clone Wars“, „Rebels“) und Regisseur Robert Rodriguez entwickelt. Rodriguez inszenierte bereits die Rückkehr von Boba Fett in der 2. Staffel von „The Mandalorian“. Und auch sonst ist er kein Unbekannter im Filmgeschäft. Er hat unter anderem Sin City zu verantworten.

Alles andere erfahren wir zum Start der Serie am 29. Dezember 2021 exklusiv auf Disney Plus. Freut ihr euch auf die Serie? Schreibt uns gerne eure Meinung zum Trailer in die Kommentare und diskutiert mit uns!