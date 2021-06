Der Markt an Videospielen wächst Jahr für Jahr und löst spätestens mit dem Erscheinen der neuen Next-Gen-Konsolen wie die PlayStation 5 oder Xbox Series X einen regelrechten Boom aus. Nicht umsonst bringt der massive Ansturm auf den Verkauf der PS5 Hersteller Sony in Bedrängnis, rechtzeitig der großen Nachfrage an der Konsole nachzukommen.

Den ungebrochenen Trend möchten sich jetzt auch weitere Videospiel-Hersteller zu Nutze machen. Statt ihre kostbaren und erfolgreichen Vorlagen – ob nun Serien/Filme (wie bei Netflix) oder Comics – externen Entwicklerstudios zu überlassen und somit auch deren Rechte und Gewinne, planen immer mehr Herausgeber mit eigenen Games-Studios.

Nach Serien und Filme folgen Games: Netflix plant ins Videospiel-Geschäft einzusteigen

Jüngstes Beispiel ist nun der bekannte und erfolgreiche Dark Horse Comics Verlag. Bekannt für beliebte Comic-Reihen wie Hellboy von Mike Mignola, Sin City und 300 von Frank Miller, über Polar, Lady Killer, Usagi Yojimbo, Resident Alien bis hin zu Emily the Strange und Umbrella Academy.

Dark Horse Games gegründet

Nun kündigt Dark Horse Comics die Einführung eines neuen Labels namens Dark Horse Games an, unter dem man die vielen eigenen Comic-Vorlagen als Videospiel-Adaptionen selbst entwickeln und betreiben möchte. Leiter des neuen Studios ist Johnny B. Lee, der bereits reichlich Erfahrungen in der Medienbranche hat und zuvor etwa für Improbable und Sony Pictures Entertainment tätig war.

Cyberpunk 2077: Dark Horse arbeitet an einem Buch zum Spiel

Mit der Gründung von Dark Horse Games wurde bei der offiziellen Vorstellung des neuen Labels noch kein konkreter Titel genannt. Jedoch dürfte sich zweifelsfrei „Hellboy“ als einer der ersten Titel für ein neues Videospiel durchaus anbieten. Johnny B. Lee hofft darauf, dass Dark Horse Games einen ähnlichen Erfolg wie Marvel oder DC erzielen wird, die mit ihren eigenen Games einen riesigen Erfolg feiern, wie etwa mit den „Spider-Man“-Games oder der „Batman Arkham“-Serie.

Hellboy als erstes eigenes Videospiel in Arbeit?

Neben der beliebten zweiteiligen „Hellboy“-Kultfilmreihe (2004 und 2008) von Guillermo del Toro mit Ron Perlman als Titelheld, und dem nicht ganz so erfolgreichen Film-Reboot „Hellboy – Call of Darkness“ mit „Stranger Things“-Star David Harbour aus dem Jahr 2019, gibt es bereits erste „Hellboy“-Videospiele.

Allgemein: Guillermo del Toro erhält eigene Action-Figur

So erschien etwa im Jahr 2000 das erste Spiel „Hellboy: Dogs of the Night“ von Cryo Interactive für den PC, der für die PlayStation unter dem neuen Titel „Hellboy: Asylum Seeker“ vertrieben wurde. Zur Kultfilmreihe erschien mit „Hellboy: The Science of Evil“ von Konami ein neues Game für PlayStation 3, Xbox 360, und PlayStation Portablem. Kurz darauf stellte Tuesday Creative das Mobile-Game „Hellboy II: The Golden Army – Tooth Fairy Terror“ vor. Darüber hinaus findet sich Hellboy auch in anderen Games als spielbarer Charakter, wie in „Brawlhalla“ und „Injustice 2“.

Auch weitere Vorlagen wie Sin City, 300 oder Umbrella Academy bieten sich als Versoftung an, waren ähnliche Projekte schon in der Vergangenheit geplant oder in der Entwicklung, aber nie fertiggestellt. Wir halten euch auf dem Laufenden, welche Titel unter dem neuen Label Dark Horse Games künftig erscheinen werden.