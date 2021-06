Es ist kein Geheimnis mehr, dass die Lieferengpässe von PlayStation 5, Xbox Series X oder neuen Grafikkarten, wie der Geforce RTX 3080 von Nvidia, unter anderem durch die Halbleiter-Knappheit für die verbauten Chips entstehen. Bisher haben viele aber gehofft, dass so langsam die Produktionen für die PS5 und Xbox Series X wieder Fahrt aufnehmen und mehr der wichtigen Chips hergestellt werden können. An eine Besserung glaubt der Intel-Chef Pat Gelsinger aber derzeit noch nicht und macht düstere Prognosen für alle wartenden Fans.

PS5 & Xbox Series X könnten Jahre noch unter Lieferengpässen leiden

Im Rahmen eines digitalen Gesprächs für die taiwanesische Fachmesse Computex (via T-Online) hat Gelsinger keine Hoffnungen gemacht, dass schon bald mehr Halbleiter zu Verfügung stehen werden. Laut ihm wird es sogar noch Jahre andauern, bis der Rückstand bei den Aufträgen und der Herstellung wieder aufgeholt wurde.

Er nennt als gravierendsten Auslöser für die Lieferengpässen bei den Chips die andauernde Corona-Pandemie. Der Ausnahmezustand hat dafür gesorgt, dass im Home-Office bei vielen die Nachfrage für Verbraucherelektronik, darunter eben auch Konsolen oder PCs, stark angestiegen ist. Ebenso betroffen sind andere Bereiche, wie die Automobilindustrie, die weiterhin unter dem Chipmangel leiden. Und obendrauf kommen bedingt durch die Pandemie logistische Probleme, die die Produktion erschweren.

Es gibt weiterhin Lieferengpässe bei Halbleitern für Chips, die auch für Konsolen wie der PS5 benötigt werden. © Sony

Gelsinger nennt in seiner Ansprache zudem einen ersten Lösungsansatz, den Intel nun verfolgen will. Demnach sollen weitere Produktionsstätten des Chipkonzerns in den USA und Europa errichtet werden. Dadurch wird die Produktion, die derzeit fast zu zwei Drittel in Asien stattfindet, auf dem globalen Markt gestärkt. Weiter möchte Intel selbst in die Produktion der Chips der Automobilindustrie einsteigen. Das könnte ein gutes Zeichen für den Markt der Unterhaltungselektronik sein, da insgesamt mehr Chips hergestellt werden.

Diese Lösung wird aber einige Monate, wenn nicht sogar Jahre, noch in Planung sein. Deshalb werden wir auch über die nächsten Monate hinweg immer wieder mit Lieferengpässen bei PlayStation 5, Xbox Series X und Grafikkarten rechnen müssen. Ebenfalls davon betroffen sein könnte die neue Nintendo Switch Pro, die vielleicht noch diese Woche endlich enthüllt wird.