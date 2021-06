Wird die New Nintendo Switch Pro an diesem Tag enthüllt?

Erst kürzlich wurde der erste Produkteintrag auf Amazon zur New Nintendo Switch Pro gesichtet. In Fachkreisen heißt es, dass die Update-Version der Nintendo Switch kurz vor der offiziellen Enthüllung stehe. Aber wann wird sie schließlich angekündigt? Gibt es schon ein genaues Datum für die Ankündigung?

Dass eine Pro-Version der Nintendo Switch erscheinen soll, ist nicht erst seit gestern im Gespräch. Spätestens seit dem Nintendo-Finanzbericht, der von einer verbesserten Konsolenhardware sprach, ist die Gaming-Community hellhörig geworden. Denn eines steht fest, eine verbesserte Technik kommt laut Nintendo in jedem Fall. Was genau das sein soll, hat Nintendo jedoch nicht spezifiziert.

Seither wurde von vermeintlichen Insidern enthüllt, dass eine mögliche Super Switch mit 4K-Auflösung bei 60 FPS laufen soll, einen verbesserten OLED-Bildschirm mitbringt und insgesamt eine stärkere Technik hat.

Wann wird die New Nintendo Switch Pro erstmals präsentiert?

Nun stellen wir uns die Frage, wann Nintendo die New Nintendo Switch Pro vorstellen könnte und ein Insider möchte darauf eine Antwort gefunden haben.

Während es aktuell allgemein hin heißt, dass die neue Konsole noch vor der großen E3 2021 vorgestellt wird, weil Drittanbieter ihre neuen Nintendo-Games dort präsentieren möchten, will Nick Baker sogar den exakten Termin kennen.

Angeblich soll am 3. Juni 2021 ein Nintendo-Event stattfinden, an dem das Unternehmen die New Nintendo Switch Pro offiziell via Trailer vorstellt. Dies könne im Rahmen einer Mini-Direct oder einer regulären Nintendo Direct stattfinden, wie Baker anmerkt. Angeblich soll sie jedoch in der Vergangenheit schon mal verschoben worden sein, was hier deshalb auch passieren könnte. So wirklich sicher klingt diese Aussage am Ende also nicht.

Ob die Super Switch, wie sie von einigen genannt wird, schon bald ihr Gewand enthüllt, werden wir im besten Fall im Laufe der Woche oder bis zum 12. Juni 2021 erfahren, wenn schließlich die E3 2021 startet. Im schlechtesten Fall bekommen wir nichts von ihr zu hören im Rahmen der E3. Wir werden abwarten müssen.