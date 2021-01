GeForce RTX 3080 2021: Wie steht es aktuell um die Verfügbarkeit der Grafikkarte?

Die Verfügbarkeit von aktuellen Elektronikprodukten war 2020 ein großes Diskussionsthema, das nur wenig Luft für Verständnis ließ und die Gemüter schnell erhitzte. Nicht nur die aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X waren kaum erhältlich, auch andere Hardware-Produkte wie die neuen Prozessoren oder Grafikkarten von Nvidia sowie AMD sind seit der Veröffentlichung kaum verfügbar.

Wo kann ich die GeForce RTX 3080 derzeit kaufen?

Mittlerweile befinden wir uns im Jahr 2021. Grund genug also einen Blick auf die Verfügbarkeit der GeForce RTX 3080 zu werfen. Kann die neue Nvidia-Karte derzeit bestellt werden oder müssen sich Spieler mit dem Aufrüsten ihres PCs noch weiter gedulden?

Ein Blick in die großen und relevanten Onlineshops wie Alternate oder Notebooksbilliger genügt bereits, um den jetzigen Stand der Verfügbarkeit recht schnell zu erfassen. Die RTX 3080 ist noch immer so gut wie ausverkauft. Nur ab und an sind wenige Exemplare auf Lager, die allerdings dann innerhalb von kürzester Zeit wieder ausverkauft sind. Ist eine Custom-Karte etwas länger lagernd, dann meist zu deutlich höheren Preisen. So wird beispielshalber die MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10GB (schon wieder ausverkauft) auf Notebookbilliger für satte 1.199,00 Euro angeboten.

Zwar ist es völlig normal, dass solche Custom-Modelle in der Regel teurer als die Founders Edition (700 Euro) sind, in diesem Fall liegt der Aufpreis aber bei stolzen 500 Euro.

Bei solchen Preisen warten viele Spieler dann doch lieber auf eine bessere Verfügbarkeit und darauf, dass sich der Markt wieder reguliert. Doch solange die Nachfrage so immens hoch und das Angebot entsprechend niedrig ist, wird sich an den Preisen wohl nicht viel ändern. Wie lange der Status Quo anhalten wird, kann derzeit nur spekuliert werden. Sobald solltet ihr jedenfalls nicht mit einer Entspannung der derzeitigen Situation rechnen.

Hinweis: Ein wenig besser steht es um die Verfügbarkeit der RTX 3060 Ti, 3070 und 3090. In den meisten Fällen fallen die Preise, die von den Händlern verlangt werden, aber dennoch deutlich aus dem Rahmen. Deshalb müsst ihr wissen, wie wichtig euch zum jetzigen Zeitpunkt eine aktuelle Grafikkarte ist und welchen Preis ihr dafür bereit seid zu zahlen.

Eine Liste mit allen aktuellen Grafikkarten-Modellen von Nvidia, die derzeit in den verschiedenen Onlineshops verfügbar sind, haben wir euch in diesem Beitrag übersichtlich zusammengefasst:

