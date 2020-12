Wer meint, er hätte bereits alle Gastauftritte und Überraschungsgäste in der neuen „Star Wars“-Serie The Mandalorian entdeckt, der wird nun eines Besseren belehrt: Wie aufmerksame Zuschauer enthüllten, spielte niemand Geringeres als Poe-Darsteller Oscar Isaac in die neuen „Star Wars“-Serie mit.

Der beste Pilot der Rebelleneinheit, Poe Dameron, ist für seinen Einsatz neben Rey und Finn in den jüngsten „Star Wars“-Filmen Das Erwachen der Macht, Die letzten Jedi und Der Aufstieg Skywalkers im Kampf gegen Kylo Ren und der Ersten Ordnung bereits bestens bekannt.

Sein Darsteller Oscar Isaac durfte zudem in einer winzigen Rolle in der 2. Staffel von „The Mandalorian“ mitspielen: In der vorletzten Folge, „Kapitel 15: Der Getreue“ (Originaltitel „The Believer“) taucht er am Ende auf einem der Piratenschiffe auf, die über die Oberfläche des Planeten Morak fliegen. Wer jedoch die besagte Szene sehen möchte, muss schon ganz genau hinsehen, um sie nicht zu verpassen.

Did you know? Concept art of Chapter 15: The Believer of The Mandalorian features Oscar Isaac’s Poe Dameron as one of the pirates #TheMandalorian pic.twitter.com/k2B3UVq8do — Star Wars Holocron (@sw_holocron) December 14, 2020

The Mandalorian: Diese Gastauftritte gibt es außerdem noch

Der Kurzauftritt von Poe-Darsteller Oscar Isaac stellt eins von vielen Easter Eggs für „Star Wars“-Fans dar. Es ist bereits Tradition, dass in aktuellen „Star Wars“-Produktionen bekannte Darsteller oder Prominente in Gastrollen die Zuschauer überraschen – ob in Kostümen versteckt als Stormtrooper oder als X-Wing-Pilot.

Auch Serienmacher Jon Favreau stellt mit seiner äußerst erfolgreiche Space-Western-Serie keine Ausnahme dar. Bereits im Vorfeld wurde bekannt, dass er selbst in der Figur Paz Vizla zu sehen sein wird..

The Mandalorian Staffel 2: Die interessantesten Easter Eggs der ersten Folge

Zudem überraschte „Star Wars“-Veteran und Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill mit der Nachricht, das auch er in der ersten Staffel in einer Gastrolle dabei war. So stellte in der fünften Folge den Droiden EV-9D9 dar – von den meisten Zuschauern und Fans jedoch weitgehend unbemerkt. Wer jedoch genau hingehört hat, der konnte seine markante Stimme wiedererkennen, die der „Star Wars“-Schauspieler der Figur lieh.

Am Ende der 2. Staffel gab es dann doch noch ein Wiedersehen mit dem legendären „Star Wars“- Charakter – sehr zur großen Überraschung sämtlicher Zuschauer und Fans. (Achtung Spoiler!)

The Mandalorian Staffel 2: Finale bringt legendäre Star Wars-Figur zurück

Weitere Gastdarsteller in The Mandalorian

Inzwischen wächst die Liste der bekannten Gastdarsteller aus den ersten beiden Staffeln von The Mandalorian:

Comedian Richard Ayoade als Droide Q9-0 aka Zero

Jason Sudeikis als Bike Scout Trooper

Nick Nolte als Kuiil

Taika Waititi als Droide IG-11

Rick Famuyiwa als Jib Dodger

Jon Favreau als Paz Vizla

Deborah Chow als Sash Ketter

Dave Filoni als Trapper Wolf

Comedian Horatio Sanz als Mythrol

Comedian Brian Posehn als Speeder Pilot

Omid Abtahi als Doctor Pershing

Emily Swallow als the Armorer

Amy Sedaris als Peli Motto

Jake Cannavale als Toro Calican

Mark Boone Jr. als Ranzar Malk

Bill Burr als Mayfeld

Clancy Brown als Burg

Natalia Tena als Xi’an

Ismael Cruz Cordova as Qin

Matt Lanter als Davan

John Leguizamo als Gor Koresh

Josh Moreno als Bewohner von Mos Pelgo

Dee Bradley Baker (Rex aus Clone Wars und Rebels) als Frog Lady

Titus Welliver als Imperial Captain

Alexander Wraith und Philip Alexander als Piloten

Richard Brake als Valin Hess

Michael Biehn als Lang

Matthew Wood als Bib Fortuna

Paul Sun-Hyung Lee als Captain Carson Teva

Wing Tao Chao (Ex-Vizepräsident von Disney) als Governor Wing