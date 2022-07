What If…? – Season 2 wurde auf 2023 verschoben

Mit What If…? erlaubte Marvel einen Blick in alternative Realitäten, die so im MCU nicht stattgefunden haben. So schwingt in der Serie etwa statt Steve Rogers Peggy Carter den Captain-America-Schild und rettet die Welt als „Captain Carter“. In einer anderen Folge müssen sich die Avengers mit Zombies herumschlagen, während T’Challa aus Wakanda nicht zu Black Panther, sondern zu Star Lord wird.

Die Anthologie-Serie, die kürzlich für drei Emmys nominiert wurde, soll eine zweite Staffel erhalten. Wie nun bei der ComicCon in San Diego bekannt wurde, erscheint diese leider nicht mehr in diesem Jahr. „What If…?“ Season 2 befindet sich derzeit in Arbeit, wurde aber auf nächstes Jahr verschoben. Dafür wurde jedoch bestätigt, dass man schon mit einer dritten Staffel plant.

„What If…?“ Season 2 kommt 2023 zu Disney Plus

Bei der San Diego ComicCon wurde hinter verschlossenen Türen ein erster Trailer zur zweiten Season von „What If…?“ gezeigt. So sollen die neuen Folgen von Captain Carter, Steve Rogers als Iron Man, Black Widow, Hela aus Thor Ragnarok, dem jungen Star-Lord und Ego, Scarlet Witch, Mandarin und weiteren Helden und Schurken handeln. In der Vorschau soll zudem Thanos im Kampf gegen Captain America aus Infinity War zu sehen gewesen sein.

Zudem soll die Gamora-Episode, die eigentlich für die erste Staffel der Serie geplant war, als Prequel-Episode in der kommenden Season erscheinen. Wie der Head Writer der Show, A.C. Bradley, bei der Comic Con erzählte, war diese Folge, die sich um Gamora und Tony Stark drehen sollte, der Pandemie zum Opfer gefallen.

„Was mit der Gamora-Episode passiert ist, es sollte ursprünglich – früh in der Staffel – eine Episode sein, die sich auf Gamora und Tony konzentriert. Aufgrund von COVID und Produktionsverzögerungen wurde jedoch eines unserer erstaunlichen, erstaunlichen Animationshäuser rund um den Globus von der Pandemie ziemlich hart getroffen. Wir hatten zwei Möglichkeiten: entweder die gesamte Staffel auf später in diesem Jahr zu verschieben oder diese eine Episode auf Season 2 zu verschieben“, so Bradley bei der ComicCon.