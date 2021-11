Marvel´s What If…?: Die zweite Staffel wurde offiziell angekündigt

Es ist bereits seit geraumer Zeit bekannt, dass die Disney-Plus-Serie Marvel´s What If…? eine zweite Staffel bekommen wird. Das Vertrauen in die Serie war sogar so groß, dass direkt nach dem Start der ersten Staffel bereits mit den Arbeiten an der Zweiten begonnen wurde, nur eben nicht offiziell. Zumindest bis jetzt.

Marvel´s What If…? geht in die zweite Runde

Manche Fans des Marvel Cinematic Universe können einfach nicht genug von ihren Superhelden und Superschurken bekommen, was auch Walt Disney, welche die Rechte an dem Franchise halten, nicht entgangen ist, weswegen ein neuer Projekt nach dem anderen angekündigt und auf die Welt losgelassen wird.

Eine dieser verrückten Produktionen, die nur bedingt zum MCU gehören, hört auf den Namen „Marvel´s What If…?“ und wie der Name schon verrät, geht es hier um „Was wäre wenn“-Szenarien, wie beispielsweise Peggy Carter als Supersoldatin, Captain America, der zum Zombie wird, oder auch T´Challa als Anführer der Guardians of the Galaxy.

Die erste Staffel dieser Serie, die exklusiv auf dem Video-on-Demand-Sender Disney+ läuft, startete am 11. August 2021 durch und bekam von professionellen Kritikern recht gemischte Bewertungen. Ähnlich erging es der Fanbase, die manche Folgen beinahe euphorisch aufgenommen hat, während andere weitgehend zerrissen wurden.

Doch bei Disney glaubt man nichtsdestoweniger an den Erfolg der Animationsserie und hat direkt eine zweite Staffel von „Marvel´s What If…?“ bestellt. Auf dem kürzlich stattgefundenen „Disney+“-Day wurde dies nun offiziell bestätigt.

Dabei wurde auch gleich bekannt gegeben, dass eine der neuen Folge eine Fortsetzung der Geschichte sein wird, in welcher es Gamora gelingt, Thanos zu töten und sich auf den Weg zu machen, alle Infinity Steine zu zerstören.

Marvel´s What If…?: Wie geht es weiter?

Bis jetzt ist jedoch noch nicht bekannt, ob der Handlungsbogen der ersten Staffel weitergeführt wird oder ob es neue Ansätze geben wird. Schließlich endeten die ersten Folgen damit, dass eine gewisse Kontinuität in die wahnwitzige Show eingekehrt ist und ein neues Heldenteam das Licht der welt erblickte.

Bekannt ist lediglich, dass Jeffrey Wrights Uatu The Watcher zurückkehren wird und es erneut wagt zu fragen: was wäre wenn? Außerdem wird man sich wohl in der zweiten Staffel erstmals wagen, auch Inhalte aus Phase 4 des MCU zu adaptieren, wozu Filme wie Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und Eternals gehören.

Marvels Kevin Feige ließ diesbezüglich verlauten, dass man bei der Erzähform der ersten Staffel bleiben wird und es sich weiterhin um eine Anthologie-Serie handeln wird, jedoch voll mit neuen Geschichten, viel Humor, neuen Helden und vielen Inhalten aus der vierten Phase.

Einen genauen Starttermin der zweiten Staffel von „Marvel´s What If…?“ gibt es bis zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht, wir müssen uns also wohl noch ein wenig gedulden, bis wir erfahren, wie es mit den Helden des Multiversums weitergeht.