The Last of Us Staffel 2: Pedro Pascal äußert sich über das Schicksal von Joel

Bisher nahmen es die Serienmacher von The Last of Us sehr genau, wenn es um die Umsetzung der Spielvorlage des PlayStation-Hits ging. Für die 2. Staffel könnte das für eine Figur jedoch fatale Folgen haben. In einem Interview mit Variety zieht Pedro Pascal Stellung zu Joels Schicksal.

Mittlerweile dürften nicht nur die Fans des Videospiels wissen, was uns in Staffel 2 von TLoU erwarten wird. Mit der Ankündigung eines recht kontroversen Charakters scheint zumindest sicher, wie es mit Joel weitergeht. Zumindest, wenn sich die Showrunner eins zu eins an die Vorlage halten. Sofern ihr die Serie unvoreingenommen schauen wollt, solltet ihr an dieser Stelle lieber nicht weiterlesen.

Was passiert in The Last of Us 2?

Teil 2 des Spiels führt die Handlung des ersten Teils fort. Nach einem Zeitsprung von fünf Jahren, haben sich Joel und Ellie in Jackson niedergelassen und führen ein – den Umständen entsprechend – ruhiges Leben, bis Abby in ihr Leben tritt.

Die ist nämlich die Tochter des – von Joel ermordeten – Chirurgen, auf dessen OP-Tisch Ellie lag und sinnt nun auch Rache. Auf brutalste Weise macht sie Joels Leben ein Ende, was wiederum zur Folge hat, dass Ellie Jagd auf dessen Mörderin macht.

Erwartet Joel in der Serie das gleiche Schicksal?

Setzen die Showrunner dieses Szenario auch in der Serie um, hieße das, dass einmal mehr einer der beliebtesten Charaktere sprichwörtlich von der Bildfläche verschwindet. Das könnte fatale Folgen für HBOs Quotengarant haben, weil hinter Pedro Pascal eine riesige Fangemeinde steht.

Im Gespräch mit der Entertainment-Plattform Variety plauderte der Schauspieler kürzlich über seinen – möglicherweise bevorstehenden – Serientod und gibt zu bedenken, dass sich die Adaption hier einige Freiheiten nehmen könne:

„Ich denke, Teil 2 hat mehr Spielraum. […] Während es Dinge gibt, die passieren müssen, damit die zentrale Erzählung stattfindet, scheint es ein bisschen offener zu sein. Das bedeutet also, dass ich nicht […] weiß, wie sie es machen werden. […] Vielleicht werden sie es tun, vielleicht werden sie es nicht tun!"

Weiterhin meint Pascal, er wäre offen für einen Serientod, sofern es gut umgesetzt würde. Ob es letztlich wirklich dazu kommen wird, wissen zum jetzigen Zeitpunkt wohl allenfalls die Serienschöpfer. So verrieten Craig Mazin und Neil Druckman vor einiger Zeit, dass sie sich weitestgehend an die Vorlage halten werden, jedoch auch einige Dinge ändern werden.

In welchem Maß das alles geschehen wird, werden wir wohl allerfrühestens im nächsten Jahr erfahren. Bisweilen kann man jedoch davon ausgehen, dass die Dreharbeiten zur 2. Staffel noch Ende 2023 anlaufen könnten.