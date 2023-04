The Last of Us Staffel 2: Könnte Joels Schicksal geändert werden?

Die Serienadaption von The Last of Us brach sämtliche Rekorde und war ein derart großer Erfolg, dass bereits kurz nach Ausstrahlung der ersten Folge eine zweite Staffel bestätigt wurde. Story-technisch könnte es nun jedoch anders kommen, als wir erwarten.

Wer The Last of Us 2 nicht kennt und sich mit der HBO-Serie überraschen lassen möchte, sollte an dieser Stelle vielleicht nicht weiterlesen.

The Last of Us-Macher fühlen sich von der Vorlage nicht „eingeschränkt“

In Staffel 1 hielt man sich weitestgehend an die Videospielvorlage. Doch wurden auch hier ein paar Dinge geändert oder hinzugefügt, wie die ausführliche Geschichte zu Frank und Bill oder den Ursprung von Ellies Immunität beispielsweise.

Im Rahmen eines umfänglichen Porträts von Pedro Pascal seitens Esquire, wurde auch Craig Mazin interviewt. So äußerte sich der Showrunner auch zur Handlung der kommenden Staffel von TLOU.

Dabei ging es insbesondere um Joels Schicksal, das letztlich die komplette, darauffolgende Handlung bestimmt.

„Das sollte inzwischen für jeden ziemlich offensichtlich sein, aber ich habe keine Angst davor, Charaktere zu töten“, so Mazin. „Jedoch es ist auch wichtig anzumerken, dass weder Neil noch ich mich durch das Ausgangsmaterial eingeschränkt fühlen.“

Darum geht es in The Last of Us 2

Part II setzt 5 Jahre nach Ellies und Joels gefährlicher Reise und den Ereignissen in Salt Lake City an. Mittlerweile haben sich die beiden in Jackson niedergelassen und führen ein relativ ruhiges Leben.

Doch Abby – die Tochter des Chirurgen, der Ellie operieren sollte, doch vorher von Joel getötet wurde – sinnt auf Rache. Nachdem sie diese auf ziemlich brutale Art und Weise bekommen hat, schlägt Ellie diesen zerstörerischen Weg ein – mit körperlichen und psychischen Folgen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was erwartet uns also in Staffel 2 von The Last of Us?

Wie die Schöpfer Neil Druckmann und Craig Mazin bereits vor einigen Wochen durchblicken liesen, soll mehr als nur eine Staffel folgen. Demnach könnten sich die Ereignisse zumindest etwas ausdehnen. Aber das gesamte Skript umschreiben? Eher unwahrscheinlich.

„Es wird Dinge geben, die anders sein werden, und es wird Dinge geben, die identisch sein werden. Es gibt Dinge, die hinzugefügt und bereichert werden. Es gibt einige Dinge, die umgedreht werden.“ Craig Mazin gegenüber GQ

Auch Bella Ramsey sei emotional nicht bereit für den Abschied von Joel, wie Esquire berichtet. Pascal selbst meint dazu:

„Es würde keinen Sinn machen, dem ersten Spiel so treu zu folgen, nur um dann stark vom Weg abzukommen.“

Recht hat er! Letztlich werden wir uns wohl überraschen lassen müssen.