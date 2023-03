The Last of Us: Finale enthüllt Ursprung von Ellies Immunität

Die finale Folge der ersten Staffel von The Last of Us wartet mit einer Enthüllung auf, die selbst Fans der Videospiele so noch nicht kannten.

Wie wir wissen, hat sich Ellie trotz Biss nicht verwandelt. Unklar war bislang jedoch, woher die Immunität gegen den Cordyceps-Pilz rührt. Auch die Games von Naughty Dog gaben nie eine Antwort auf diese Frage.

The Last of Us-Folge 9: Ellies turbulente Geburt

Das Staffelfinale beginnt mit einer Rückblende, in der Ellies Mutter Anna (Ashley Johnson) vor einer Infizierten davonläuft. Zwar gelingt ihr die Flucht in ein Farmhaus, doch der Runner kann schließlich zu ihr durchdringen und sie angreifen, während die hochschwangere Anna offensichtlich in den Wehen liegt.

Nach einem kurzen aber heftigen Gefecht gelingt es Anna schließlich das Monster auszuschalten. Gleichzeitig bringt sie ihr Baby zur Welt. Nach einem Moment der Freude, muss sie jedoch feststellen dass sie gebissen wurde.

Verzweifelt durchtrennt sie die Nabelschnur, damit der Pilz nicht auf das kleine Mädchen übergeht. Doch es ist zu spät. Ein Teil des Cordyceps hat das Immunsystem der Kleinen schon erreicht, wie wir in einer späteren Szene erfahren.

Schließlich taucht Annas Freundin Marlene auf, nimmt das Neugeborene an sich und erschießt Anna auf eigenen Wunsch.

Ein einzigartiges Heilmittel

Ellie und Joel haben ihr Ziel, Salt Lake City, erreicht. Im Krankenhaus erklärt Marlene Joel dann, weshalb sie vermuten, dass Ellies Blut der Schlüssel zum Heilmittel sein könnte: Seit Ellies Geburt wächst ein Teil des Cordyceps in ihrem Körper heran, der wie eine Art chemischer Abwehrmechanismus gegen eine Neuinfektion wirkt.

Auch behauptet Marlene, dass Ellie die Einzige mit dieser Immunität sei. Die Umstände dafür sind so spezifisch, dass die Existenz weiterer immuner Personen sehr unwahrscheinlich ist.

Da der Cordyceps im Gehirn heranwächst, ist das Opfer, das Ellie bringen muss, enorm. Um die Botenstoffe zu extrahieren, ist eine Operation notwendig, die unweigerlich zu Ellies Tod führen würde. So weit kommt es jedoch nicht.

Joel rettet Ellie aus dem Operationssaal. © HBO/SIE/Naughty Dog

Als Joel die Gefahr realisiert, beginnt ein regelrechter Amoklauf, um seinen Schützling zu retten. Dabei ist es ihm mehr oder weniger egal, dass Ellie mit ihrem Opfer die Welt hätte retten können. Aus Angst sie zu verlieren, nimmt er ihr diese Entscheidung schlichtweg ab.

Letzten Endes belügt er sie, indem er ihr erzählt, die Fireflies hätten andere immune Menschen gefunden und sie getestet. Jedoch sei es nicht gelungen, ein Heilmittel herzustellen. Damit endet die erste Staffel von „The Last of Us“ kurz vor Jackson und mit einem falschen Schwur.