The Last of Us-Fans steht mit der letzten Folge nur noch das große Finale bevor. Darin taucht auch Ashley Johnson auf und damit eine Schauspielerin, die schon länger mit dem Franchise in Verbindung steht. Wen sie in der Serie spielt und woher ihr sie kennt, klären wir hier.

The Last of Us: Mit Ashley Johnson schließt sich der Kreis

Darum geht’s: Nur um „The Last of Us“, die aktuell heiß diskutierte und extrem erfolgreiche Verfilmung des gleichnamigen Spiels. Es handelt sich dabei um eine Serien-Adaption von HBO, die Spiele kommen vom Entwicklerstudio Naughty Dog.

Neues Bild zeigt Ashley Johnson: Auf einem frisch veröffentlichten Bild aus dem Staffelfinale der ersten The Last of Us-Season sehen wir die Mutter von Ellie, Anna. Die wird in der HBO-Serie von Ashley Johnson gespielt. Falls euch die Schauspielerin bekannt vorkommt: Kein Wunder!

Ashley Johnson als Ellies Mutter Anna dürfte vor allem Fans des Originals stutzig machen. Immerhin hat Ashley Johnson in den The Last of Us-Spielen seinerzeit nämlich Ellie gesprochen und gespielt.

Der Kreis schließt sich: Während sie ursprünglich also Ellie selbst in der Vorlage verkörpert hat, kehrt sie in der Serie als Mutter von Ellie zurück. Die in der Verfilmung – wie wir alle wissen – von Bella Ramsey gespielt wird.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Das hat Ashley Johnson außer The Last of Us noch gemacht

Ashley Johnson ist zwar vor allem als Ellie in The Last of Us und The Last of Us Part 2 bekannt geworden, hat aber natürlich auch noch in anderen Rollen an anderen Werken mitgewirkt.

Da wäre zum Beispiel ihre Sprecher*innenrolle als Stimme von Lisa in Family Guy. Ansonsten war sie aber zum Beispiel auch noch in der Serie Blindspot zu sehen.

Als Amber hat Ashley Johnson auch in Fast Food Nation mitgespielt. Aktuell ist sie auch in der Amazon Prime-Serie The Legend of Voy Machina zu hören.

Wann kommt das Finale? Wenn ihr wissen wollt, wann Folge 9 und damit die letzte Episode der ersten The Last of Us-Staffel kommt, findet ihr die Antwort hier in unserem Episoden-Guide. Aber keine Sorge: Eine zweite Staffel und damit die Verfilmung von The Last of Us 2 wurde bereits bestätigt.

Wie findet ihr es, dass Ashley Johnson in der Serie nicht Ellie, sondern ihre Mutter spielt? Schreibt es uns in die Kommentare!