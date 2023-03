The Last of Us: Kontroverser Charakter für Staffel 2 angeteasert

Nachdem die erste Staffel von The Last of Us beendet ist, beginnt das Warten auf die 2. Season. Um den brodelnden Kessel weiter anzuheizen veröffentlichte Showrunner Neil Druckmann einen vielsagenden Teaser.

Ein mit Muskeln bepackter Arm und ein Hammer: Mehr braucht es nicht, um eingefleischten Fans zu verdeutlichen, dass ein ganz bestimmter Charakter auf dem Vormarsch ist. Das Teaser-Foto, das Druckmann via Twitter teilte, offenbart Abby als Neuzugang für HBOs Serienhit.

Eine Nachricht, die erneut heftige Diskussionen auslösen könnte. Immerhin war Abbys Geschichte im Spiel Grundlage für enorme Kontroversen und wird sicherlich auch unter den Fans der überaus erfolgreichen Videospiel-Adaption für ordentlich Furore sorgen.

Warum spaltet Abby die Fangemeinde von The Last of Us? Spoiler voraus!

Um dieser Frage nachzugehen, werfen wir einen kurzen Blick auf das Geschehen des ersten Staffelfinales von TLoU. Hier begeht Joel nämlich einen folgenschweren Fehler, als er verhindert, dass Ellie für die Gewinnung eines Heilmittels geopfert wird.

Auf seiner „Rettungsmission“ tötet Joel jeden, der sich ihm in den Weg stellt. So auch den praktizierenden Chirurgen, der gerade mit der Operation an Ellies Gehirn beginnen wollte. Damit stellt Joel nicht nur seine eigenen Gefühle über das Schicksal der gesamten Menschheit, sondern besiegelt zugleich sein selbiges.

An dieser Stelle kommt Abby ins Spiel. Der Chirurg der Fireflies ist dummerweise zugleich der Vater von Abby, die nun natürlich auf Rache sinnt. Somit dürfte klar sein, dass die Verfolgungsjagd um den Mörder ihres Vaters einen großen Stellenwert in der 2. Staffel einnehmen wird.

Wer wird Abby in Staffel 2 spielen?

Bisweilen ist noch nicht bekannt, wer die Abby in der Serien-Adaption spielen wird. Im Videospiel übernahm Laura Bailey die Rolle von Abby und war sogar für einen geheimen Cameo-Auftritt im Finale von Season 1 zu sehen.

Hier spielte sie eine der maskierten Krankenschwestern, die Ellie für die OP vorbereiteten und reihte sich damit in die Riege ihrer Videospiel-Figuren Kollegen Troy Baker (Joel), Ashley Johnson (Ellie) und Jeffrey Pierce (Tommy) ein, um nur einige zu nennen.

Wann und wie es mit „The Last of Us“ weiter gehen wird, haben wir euch in einem umfassenden Beitrag zusammengefasst. Außerdem verriet Serienschöpfer Neil Druckmann, unter welcher Bedingung Bella Ramsey auch weiterhin in der Rolle der Ellie zu sehen sein wird.